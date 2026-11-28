Liverpool, Everton ile kritik Merseyside derbisine hazırlanırken Alexander Isak, golleriyle Anfield'da gündemin merkezinde. Ancak teknik direktör Andoni Iraola, kulübün rekor transferinden yalnızca gol atmasını değil, çok daha fazlasını beklediğini açıkça belirtti.

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Everton deplasmanı öncesi Isak dış sahada etkili

Liverpool, sezonun en kısa deplasman yolculuğunda pazar günü Hill Dickinson Stadyumu'na giderek 249. Merseyside derbisinde David Moyes'un Everton'ıyla karşılaşacak.

Isak, çarşamba günü Club Brugge deplasmanında alınan 3-0'lık Şampiyonlar Ligi galibiyetinde iki gol atarak sezonluk toplamını 10'a çıkardı ve derbiye etkili bir gol formuyla çıkacak. Bu gollerin sekizini deplasmanda kaydeden Isak, Liverpool'un 15 puanın 13'ünü toplayarak Premier Lig'in en iyi deplasman performansına ulaşmasına katkı sağladı.

Iraola için gol hedefinden çok oyunun bütünü önemli

Forvetinin gol vuruşlarındaki başarısına rağmen Iraola, İsveçli futbolcuya bir gol hedefi koymadığını açıkladı ve takım oyununa yaptığı diğer katkıların daha önemli olduğunu vurguladı.

Liverpool'un teknik direktörü, "Hayır, normalde 9 numaralar gollere çok odaklanır, bu yüzden bunları hatırlamıyorum," dedi. "Onun değerini muhtemelen gollerine göre biçmeyeceğim. Geliştirilmesi gerektiğini düşündüğüm ve takım için çok önemli olan diğer yönlerine odaklanacağım."

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Iraola, Isak'ın deplasmandaki etkili gol performansının ardında taktiksel bir sır olduğu fikrini de reddederek bu seriyi yalnızca "tesadüf" olarak nitelendirdi.

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"Dürüst olmak gerekirse [Isak'ın deplasmanda neden gol attığına dair] net bir açıklamam yok," diye ekledi. "İster deplasmanda ister evimizde oynayalım, oyun şeklimiz aynı. Bu yüzden bunun sadece bir tesadüf olduğunu düşünüyorum."

Zorlu ilk sezonun ardından yükseliş

Isak'ın yeniden yükselişe geçmesi, kulüp rekoru olan 125 milyon sterlinlik transferinin ardından Merseyside'da geçirdiği zorlu ilk yılın ardından geldi. Newcastle United'da sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmeden fiziksel olarak hazır olmayan Isak, bacak kırığı nedeniyle dört ay sahalardan uzak kalmış ve tüm sezon boyunca bu sezon şu ana dek attığı 10 golün yarısından azını kaydetmişti.

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Liverpool'un deplasman performansı şu anda iç saha performansından daha iyi olsa da Iraola, evlerinde daha zorlu rakiplerle karşılaştıklarını belirterek yine de iç sahada oynamayı tercih ettiğini söyledi.

"Deplasmanda oynadığınızda genellikle daha fazla boşluk bulursunuz çünkü takımlar normalde daha cesur oynar ve size daha fazla baskı yapar," diye açıkladı. "Şu anda deplasmandaki rakamlarımız iç sahadakilerden daha iyi olsa da evimizde oynamayı tercih ederim."

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Derbide yeni bir deplasman sınavı

Avrupa'da Club Brugge'ü yenen Liverpool, pazar günkü derbi için odağını hızla değiştirmek zorunda. Yine hücum hattının en ucunda görev alması beklenen Isak, Moyes'un takımına karşı deplasmandaki gol serisini sürdürmeye ve oyununun diğer yönlerinde de gelişmeye devam ettiğini Iraola'ya göstermeye çalışacak.