Onu emekliye zorladı... Al-Ahli ile Al-Fayha arasındaki maçın hakemliğini gölgeleyen eski bir skandalın öyküsü

Bazı basın haberleri, Suudi Roshen Ligi'nde Al-Ahli ile Al-Fayha arasında oynanan maçta tartışmalı kararlarıyla gündeme gelen hakemin başrolünde olduğu eski bir skandalın hikayesini ortaya çıkardı.

Al-Ahli, geçen Çarşamba günü Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan maçta Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta birçok tartışmalı hakem kararı görüldü, bu da Al-Ahli'yi hakemi eleştiren sert bir açıklama yayınlamaya ve bu kararlar sırasında hakem ile video hakem arasında geçenleri dinlemeyi talep etmeye itti.

Ancak en dikkat çeken kriz, dördüncü hakem Abdulrahman Sultan'a yönelikti. Bu, Al-Ahli Jeddah'ın İngiliz forveti Ivan Tony'nin, hakemin oyunculara Roshen Ligi yerine Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmaları gerektiğini söylediğini doğrulayan açıklamalarının ardından yaşandı.

Suudi "Okaz" gazetesi, 8 yıl öncesine dayanan ve başrolünde yine Abdulrahman Sultan'ın yer aldığı bir olayı ortaya çıkardı. O zamanlar saha hakemi olan Sultan, bir maçın tekrar oynanmasına neden olacak ciddi bir hata yapmıştı.

Olay, 2018 yılına dayanıyor. Suudi Futbol Federasyonu, Suudi Birinci Lig'e yükselme play-off'larında Mazahmiya ile Najran arasındaki maçın tekrar oynanacağını ve hakem Abdulrahman Al-Sultan'ın cezalandırılacağını açıklamıştı.

Bu karar, Sultan'ın penaltı atışları sırasında yaptığı ciddi hatanın ardından geldi. Sultan, ilk penaltı atışından sonra her takımın bir yerine iki penaltı atmasını öngören "ABBA" yöntemini uyguladı. Bu yöntem, o maçtan önce Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından iptal edilmişti.

Bu olay nedeniyle hakem Abdulrahman El-Sultan o dönemde hakemlikten kesin olarak emekli olduğunu açıklamıştı, ancak daha sonra kararından geri adım attı.

Aynı gazeteye göre, bu olayın ardından Sultan birçok başka hataya da imza attı ve Suudi Futbol Federasyonu Hakem Komitesi tarafından birden fazla kez iç disiplin cezasına çarptırıldı.

Bu hataların sonuncusu, geçen sezon Roshen Ligi'nde, Al-Ittihad ile Al-Raed arasındaki maçta yaptığı bazı hatalar nedeniyle Suudi Futbol Federasyonu tarafından iç disiplin cezasına çarptırılmasıydı.

Al-Ahli'nin Suudi Futbol Federasyonu'ndan tüm hakem ekibiyle ilgili soruşturma açılmasını talep ettiği, ardından Federasyon'un çeşitli komitelerinin şu anda bu konuyla ilgili görevlerini yerine getirdiğini açıkladığı belirtiliyor.