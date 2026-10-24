İspanyol bek Marc Cucurella, yarın pazar günü Spotify Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Real Madrid El Clasico'sunda vatandaşı Lamine Yamal ile mücadele etmeye hazırlanıyor.

Sport gazetesi, Yamal'ın, Marc'ın 2026 yazında Real Madrid'e transferini mizahi bir şekilde ele alırken Cucurella'ya uyarısını çoktan yaptığını aktardı.

Yamal, geçtiğimiz haziran ayında Cadena COPE radyosundaki Tiempo de Juego programına yaptığı açıklamalarda, aralarındaki birebir mücadelelerde Cucurella'ya üstünlük sağlama kabiliyetine olan güvenini ortaya koydu.

El Clasico'da karşı karşıya gelecekleri mücadelelerin nasıl olacağını hayal edip etmediği ve bu konuda şakalaşıp şakalaşmadıkları sorulduğunda Yamal gülerek şöyle dedi: "Ona ilk maçta ilk 11'de oynayacağını, ikinci maçta ise yedek kalacağını söyledim, çünkü onu diri diri yiyeceğim."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Lamine Yamal'ın yanıtı, arkadaşı ve rakibi hakkında konuşurken kullandığı meydan okuma dolu üslup nedeniyle fark edilmeden geçmedi. Barcelona'nın forveti, Cucurella'nın kendisini durdurmakta zorlanacağını öngörmekten çekinmedi ve beklenen mücadeleyi aralarında bir şaka konusuna dönüştürdü.

Yarın pazar günü, bu rekabetin sahaya nasıl yansıyacağının sınanma vakti gelecek. Bu, Cucurella'nın Real Madrid forması altında oynayacağı ilk El Clasico olacak ve aynı zamanda karşılaşmanın gidişatını etkileyebilecek birebir mücadelelerden biri olacak.

Her iki oyuncunun da ilk 11'de yer alması halinde, İspanyol beki zor bir görev bekliyor olacak; çünkü Barcelona'nın çalım atma ve fark yaratma konusunda en yetenekli oyuncularından birini durdurmak zorunda kalacak.

Böylece Lamine Yamal'ın sözleri, maç tarihinin yaklaşmasıyla birlikte yeni bir anlam kazanıyor. Geçtiğimiz haziranda geçici bir sohbet, bir şaka ve oyuncular arasında kişisel bir meydan okuma olan şey, şimdi El Clasico maçlarına her zaman eşlik eden gerginlik ve büyük önemle birlikte sahada bir mücadeleye dönüşecek.

Özgüven, rakipleri hakkında konuşurken güçlü kişiliğini gizlemeyen Yamal'ın en öne çıkan özelliklerinden biri.

Şimdi son söz futbolun olacak. Cucurella, Yamal'ın açıklamalarına saha içinde yanıt verme fırsatına sahip olacak. Lamine ise öngörüsünün yalnızca bir şaka olmadığını kanıtlamaya çalışacak.