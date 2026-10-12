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imago-sport-1084417635.jpgZUMA Press Wire
Çeviri:

Onu büyüklerin arasına sokan bir rakam: Zabiri, La Liga gol krallığının zirvesine göz kırpıyor

Y. Zabiri
Fas
Racing Santander - Valencia
Racing Santander
Valencia
La Liga
Fas
İspanya

Atlas Aslanı güçlü bir şekilde kükrüyor

Faslı Yasser Zabiri, Racing Santander formasıyla gol yolundaki etkileyici performansını sürdürdü. Bu sezon yedinci golünü Valencia filelerine bırakan genç oyuncu, takımın en önemli hücum silahlarından biri olarak konumunu güçlendirdi ve Lamine Yamal ile Kylian Mbappe gibi öne çıkan isimlerin yanında İspanya Ligi gol krallığı yarışına dahil oldu.

Zabiri, golünü 7'ye yükselterek Lamine Yamal ve Mbappe ile eşitliği sağladı. Gol krallığı listesinin zirvesinde ise 12 golle Raphinha bulunuyor.

Faslı forvet, Racing Santander'e Fransız ekibi Stade Rennes'den kiralık olarak katıldı ve Fas Milli Takımı'nın şampiyonluğa ulaştığı 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda gol kralı olduktan sonra dikkat çeken performanslar sergiledi.

Zabiri'nin yedi golü şu şekilde dağıldı: Elche karşısında 3 gol, Alaves filelerinde 2 gol ve Camp Nou'da Barcelona karşısında 1 gol. Son golünü ise Valencia'ya atarak hücum üçlüsünde fark yaratma kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Bu performansın ardından Racing Santander'in, oyuncunun sözleşmesini tamamen satın almak için Stade Rennes'e bir teklif sunması ihtimal dahilinde. Böylece oyuncunun takımda kalmasının güvence altına alınması hedefleniyor; özellikle hızlı uyum süreci ve hücum oyununa yaptığı bariz katkı göz önünde bulunduruluyor.

Son dönemde Zabiri, nitelikli hücum alternatiflerine sahip olan Fas A Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi. Bu adım, genç forvete uluslararası düzeyde yeteneklerini kanıtlaması için yeni bir fırsat sunabilir.

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