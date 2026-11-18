Reklam

Bernd Neuendorf, Philippe Diallo'dan övgüyle söz etti ve FIFA başkanlığı için yarışacak Avrupalı adaya Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) desteğini açıkladı.

DFB Başkanı, federasyonun açıklamasında, "Görev anlayışı ve değerleri, mevcut başkanınkilerden belirgin biçimde farklı" dedi ve ekledi: "Farklı bir futbol, daha iyi bir futbol istiyoruz. Tüm üye federasyonların yararına futbola hizmet eden bir FIFA istiyoruz. Bu yüzden Philippe Diallo'yu büyük bir inançla destekliyoruz."

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Diallo, Mart 2027'de FIFA Kongresi'nde yapılacak seçimde FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya karşı yarışacak. Özel yatırımcıları FIFA'nın Dünya Kupası gibi üst düzey organizasyonlarına daha fazla dahil etme girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından Infantino baskı altında. Diallo'nun yanı sıra Japon Kozo Tashima adaylığını, eski Tottenham futbolcusu Ramon Vega ise bu göreve talip olduğunu açıkladı.

Neuendorf, "Philippe Diallo, sorumluluk üstlenen ve geleceğin zorluklarıyla kararlılıkla mücadele eden bir futbol anlayışını temsil ediyor. Onu iyi tanıyor ve hem insan olarak hem de futbolda önemli görevler üstlenen biri olarak kendisine büyük değer veriyorum" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Düzenli, yakın, güvene dayalı ve dostane bir iletişim içindeyiz. Uluslararası futbolda büyük deneyime sahip ve Avrupa futbol camiasında büyük saygı görüyor."

Reklam Reklam

DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, Sport-Informations-Dienst'e yaptığı açıklamada Diallo'nun Infantino'ya karşı gerçekçi bir şansı olduğuna "kesinlikle" inandığını söyledi: "UEFA İcra Komitesi'nde çok iyi ve iş birliği içinde çalıştık. Kişilik olarak da çok hoş biri."