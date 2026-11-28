Feyenoord'un eski teknik direktörü Arne Slot, Ajax ile oynanacak De Klassieker öncesinde Anis Hadj Moussa'nın yükselişini övdü. Giovanni van Bronckhorst ise yedi maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Feyenoord formasıyla 100. maçına çıkma ihtimali bulunan Hadj Moussa'nın dönüşüyle ev sahibi ekip, De Kuip'te Ajax ile arasındaki üç puanlık farkı azaltmak istiyor.

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Feyenoord, galibiyet hasretini Klassieker'de bitirmek istiyor

Feyenoord, Eredivisie'nin 14. haftasında ezeli rakibi Ajax'ı De Kuip'te ağırlayacak. Ev sahibi ekip, tüm kulvarlarda yedi maçtır süren galibiyet hasretine ve üst üste aldığı dört mağlubiyete son vermek istiyor. Bir yenilgi daha, kulübün üst üste beş mağlubiyetlik rekoruna eşitlenmesi anlamına gelecek. Bu seri son olarak, Dick Advocaat ile birlikte gelen toparlanmadan önce, 2015–16 sezonunda Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yaşanmıştı.

Excelsior yenilgisinde forma giyemeyen Anis Hadj Moussa geri dönüyor ve tüm kulvarlarda Feyenoord formasıyla 100. maçına çıkabilir. Cezayirli kanat oyuncusu, Ağustos 2024'teki ilk maçından bu yana 33 gol ve 12 asistle 45 gole doğrudan katkı sağladı. Bu dönemde başka hiçbir Feyenoord oyuncusu bu sayıya ulaşamadı.

Slot, Hadj Moussa için: "Onu bir fenomen olarak görüyorum"

ESPN'e göre, Feyenoord'un eski teknik direktörü Arne Slot, Hadj Moussa'yı Vitesse'den transfer etmek için teknik direktör Dennis te Kloese'yi ikna etmek zorunda kaldığını açıkladı. Gözlemci ekibinin oyuncunun topsuz oyundaki savunma katkısına ilişkin çekinceleri vardı ve Ajax da onunla ilgileniyordu.

Slot, "O dönemde Vitesse'yi izlediğimde… Anis ne zaman bire bir pozisyonda kalsa bir şeyler oluyordu; kendisi ya da takım için fırsatlar yaratıyordu" dedi. "Bana Anis gibi bire bir pozisyonlara hükmeden birkaç oyuncu söyleyin. Öyle ya da böyle rakibini geçiyor. Onu bir fenomen olarak görüyorum."

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Slot, Hadj Moussa'nın Sipke Hulshoff ve Van Bronckhorst dönemlerinde maçların sonlarında oyuna giren bir yedek olmaktan çok daha ileriye gittiğini de belirtti. "Beni şaşırtan şey, Eredivisie ve Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesinde haftada iki kez 90 dakika boyunca fark yaratabilmesi oldu" diyen Slot, sözlerini şöyle sürdürdü: "Anis sadece hızlı bir oyuncu değil. Yakında bir üst seviyeye çıkarsa, ki onun için bunun Premier Lig olmasını umuyorum, o tempoya uyum sağlayıp sağlayamayacağını merak ediyorum... Manchester City'ye karşı bile çalımlarıyla rakiplerini çileden çıkarmayı başardı."

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Van Bronckhorst, Porto maçındaki mücadeleyi görmek istiyor

Van Bronckhorst, De Klassieker'i sezonun en büyük maçı olarak nitelendirdi. Feyenoord beşinci sırada ve Ajax'ın üç puan gerisinde. Ajax, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez bir Klassieker'e Feyenoord'un en az üç sıra üstünde çıkacak. Van Bronckhorst, takımından salı günü FC Porto'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki mücadeleyi derbiye taşımasını istedi. Sol kanattaki Luciano Valente'yi överken Ajax'ın tehlikeli ismi Tolu Arokodare'ye de dikkat çekti.

"Bu, sezonun en büyük maçı. Klassieker özel bir maç; teknik direktör ve oyuncu olarak bunu kesinlikle hissediyorsunuz" dedi Van Bronckhorst cuma günü. "Bunun en iyi örneğini geçen salı gördünüz... O maçta gerçekten elinden geleni yapan ve güçlü bir rakibe karşı çok iyi oynayan bir takım gördünüz. O karşılaşmada zor bir dönemden geçtiğimize dair hiçbir işaret hissetmedim."

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De Kuip'te kadro haberleri ve kilometre taşları

Porto maçında ayağındaki sorunlar nedeniyle dinlendirilen Tsuyoshi Watanabe forma giyebilecek. Böylece Van Bronckhorst'un, Thijs Kraaijeveld ve Mika Marmol ile birlikte üç stoperi olacak. Kaleci Tjark Ernst ise ilk 11'deki yerini kaybetmesinin ardından sıkı çalışmayı sürdürüyor. Van Bronckhorst ayrıca Feyenoord'un başında Eredivisie'deki 150. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kulüpte 170 maça çıkan Bert van Marwijk'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Van Bronckhorst, "Watanabe oynayabilecek; son birkaç haftadır ayağında bazı sorunlar vardı" dedi. "Kazanmak en iyi ilaçtır. Bu Ajax'a karşı olursa daha da iyi."