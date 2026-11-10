Manchester United'ın eski forveti Teddy Sheringham, kulübün yaşadığı hücum krizine en uygun çözümü belirledi. Manchester United efsanesi, Brighton'ın henüz 20 yaşına girmemiş yıldız adayı Charalampos Kostoulas'ın, puan tablosunun alt yarısında yer alan takımın gidişatını değiştirebilecek oyuncu olduğuna inanıyor.

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United efsanesi hücumdaki soruna çözüm olacak ismi belirledi

Manchester United, sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından 18. sıraya geriledi. Bir dönem Old Trafford’un gözde isimlerinden olan Sheringham ise sorunu çözmek için kulübün kimi hedeflemesi gerektiğini biliyor. Premier League’de oynadığı son sekiz maçta galibiyet alamayan Manchester United, son olarak Aston Villa karşısında çalkantılı geçen mücadeleden 4-4’lük beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Michael Carrick’in geleceği belirsizliğini korurken Sheringham, kadroya ihtiyaç duyduğu kaliteyi ve gençlik enerjisini katmak için transfer ekibinin kış transfer dönemi açıldığında kararlı biçimde harekete geçmesi gerektiğine inanıyor.

Eski İngiltere millî futbolcusu, Brighton & Hove Albion forması giyen Kostoulas’ın hızlı yükselişinden özellikle etkilendi. Güney kıyısına transfer olduğundan beri Premier League’de dikkatleri üzerine çeken Yunan forvetin, hücumun son bölümünde istikrar bulmakta zorlanan Manchester United için doğru oyuncu profili olduğuna inanıyor. Mauricio Pochettino, Eddie Howe ve Antonio Conte’nin Old Trafford’daki olası teknik direktörlük göreviyle anılması sürerken 22 Kasım’da Liverpool’a karşı oynanacak maçta takımın başında kim olursa olsun, güvenilir bir golcüye duyulan ihtiyaç önceliğini koruyor.

Sheringham’dan Arsenal uyarısı

Getty Images

Bu sezon Arsenal gibi rakiplere karşı gol atmış olan 19 yaşındaki forvetten söz eden Sheringham, övgülerini esirgemedi. Sheringham, Metro’ya şunları söyledi: “Manchester United’ın ocak ayında transfer etmesini istediğim bir oyuncu var: Brighton’daki genç Yunan santrfor Charalampos Kostoulas. Ne kadar iyi bir oyuncu! Onu çok beğeniyorum. Oyun tarzını çok beğeniyorum. Enerjik, sahadaki pozisyonunu biliyor ve üstelik hâlâ çok genç. Topa nasıl sahip olacağını biliyor ve gol atmayı da kesinlikle biliyor.”

İlk altıdaki diğer rakiplerin ilgisi, transfer konusunu daha da acil hâle getiriyor. Sheringham, Manchester United’ın tereddüt etmesi durumunda Mikel Arteta’nın takımının olası transferde kolayca araya girebileceğini düşünüyor. 2025 yazında Olympiakos’tan transfer edildiğinde Brighton’a 30 milyon sterline mal olan Yunan genç, yalnızca on lig maçında beş gole doğrudan katkı sağladı.

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Gelecek için ses getirecek bir transfer

Sheringham, Kostoulas’ın genç yaşına rağmen Manchester United büyüklüğündeki bir kulüpte hücum hattına liderlik edecek fiziğe ve zihinsel dayanıklılığa sahip olduğuna inanıyor. Brighton’ın yıldız oyuncusu, şu anda Premier League’de ikinci sırada bulunan takımının önemli bir parçası. Bu durum, Old Trafford’da yaşanan sıkıntılarla keskin bir tezat oluşturuyor. Sheringham, röportajında sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence büyük bir bedelle transfer edilecek sıradaki santrfor o olacak. United fırsat bulamadan Arsenal onun için harekete geçmezse şaşırırım. Bu yüzden United’ın onu bir an önce transfer etmesi gerekiyor. Bana göre dünya futbolunda yükselen sıradaki büyük yetenek o ve hücum hattına liderlik etmesi için onu kadronuza katmalısınız.”

Sheringham sözlerini şöyle tamamladı: “Henüz çok genç olduğunu biliyorum ama o duruşa sahip ve özgüveni yüksek. Özgüven çok önemli. Şu anda özgüvenle oynuyor ve müthiş görünüyor.”