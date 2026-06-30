"Onu başka bir takıma satacağız"... Atlético Madrid, Julián Álvarez konusunda Barcelona'yı şok etti

Barcelona, yaz transfer döneminde Arjantinli forvet Julian Álvarez’i kadrosuna katma çabalarında yeni bir darbe aldı. Atlético Madrid, oyuncunun “Blaugrana” forması giyme isteğine rağmen, rakibi Katalan kulübüne satmama konusundaki tutumunda ısrar etti.

İspanyol Marca gazetesi, Barcelona’nın hâlâ Julian Alvarez’i transfer piyasasındaki bir numaralı hedefi olarak gördüğünü, ancak oyuncunun eleme turlarında konsantrasyonunu bozmamak için, Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki mücadelesinin sona ermesini bekleyerek kararlı hamlesini ertelemeye karar verdiğini bildirdi.

Barcelona, transferi tamamlama umudunu korusa da, Atlético Madrid’in tutumu değişmedi. Kulüp, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılmasına izin vermeyi planlıyor, ancak Barcelona’ya transferini kesin olarak reddediyor.

Gazete, Atlético yetkililerinin konuyla yakından ilgilenen kişilere, Julián Álvarez’ı satmaya hazır olduklarını, ancak bunun Barcelona’ya değil başka bir kulübe olacağını bildirdiklerini doğruladı. Bu tutum, transferi karmaşık hale getirebilir ve reddedilme durumunun devam etmesi halinde Katalan kulübünü alternatif çözümler aramaya zorlayabilir.

Alvarez’in, özellikle daha önce ayrılmasının tüm taraflar için en iyi seçenek olacağını ima etmiş olması ve kulüp yönetiminin, isterse ayrılmasını kolaylaştıracağına dair söz verdiğini daha önce belirtmiş olması nedeniyle, Dünya Kupası’nın bitiminden sonra geleceğini kesin olarak belirlemek üzere Atlético Madrid yönetimi ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Buna karşılık Barcelona sakinliğini koruyor. Yönetim, Arjantin’in Dünya Kupası’ndaki serüveni sona ermeden yeni bir müzakere turu başlatmamaya karar verdi; ancak gazetenin “son hamle” olarak nitelendirdiği girişimi, turnuva biter bitmez başlatarak Atlético Madrid’i tutumunu değiştirmeye ikna etmek için son bir çaba gösterecek.

Barcelona Başkanı Juan Laporta ise kısa süre önce, kulübünün Arjantinli forveti kadrosuna katmak istediğini doğrulamış ve “Barcelona’ya katılmak isteyen oyuncuların hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz” demişti. İspanyol basını, bu açıklamayı Julian Alvarez’e yönelik doğrudan bir mesaj olarak yorumladı.

Ayrıca okuyun:

Büyük bomba... Real Madrid: Atlético, Álvarez’i bize satacak