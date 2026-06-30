Onu aşağılayıcı sözlerle nitelendirdi… Hossam Hassan, Zamalek’in önde gelen ismine karşı adaletin kılıcını kaldırdı

Mısır spor camiasının, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Mısır milli takımının Avustralya ile oynayacağı maçı heyecanla beklediği bir dönemde, “Firavunlar”ın teknik direktörü Hossam Hassan’ın, yazar ve senarist Medhat El-Adl’ın kendisi hakkında yaptığı tartışmalı açıklamalar nedeniyle hukuki yollara başvurma kararı almasının ardından, Hassan’ın etrafında yeni bir kriz patlak verdi.

Hüseyin Hasan’ın avukatı Eşref Abdülaziz, Medhat el-Adl’ın milli takım teknik direktörünü “akıl hastası” ve “kendi bildiğini yapan bir teknik direktör” olarak nitelendirip, teknik seçimlerini eleştirerek Mısır milli takımının Dünya Kupası’nda elde ettiği sonuçların değerini küçümsemişti.

Yüksek Medya Düzenleme Konseyi, şikayeti medya mensubu Essam El-Amir’in başkanlık ettiği Şikayet Komitesi’ne havale etti. Komite, olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak ve Basın ve Medya Düzenleme Kanunu’na uygun olarak gerekli önlemleri almak üzere, “Facebook” sitesinde Medhat El-Adl adına doğrulanmış hesabın sorumlusunu çağırmaya karar verdi.

Adl’ın açıklamaları sosyal medya platformlarında büyük bir tartışma fırtınası koparmıştı; zira özellikle Zamalek Kulübü’ne olan güçlü bağlılığı ve kulübün Yatırım Komitesi üyeliğiyle tanınan yazar, eleştirenlerine göre teknik görüş sınırlarını aşarak milli takım teknik direktörüne kişisel saldırıda bulunmuştu.

El-Adl, Hossam Hassan’a büyük saygı duyduğunu vurgulayarak onu “Mısır tarihinin en büyük forveti” olarak nitelendirip aceleyle kamuoyuna özür dilese de, özrünün yalnızca kullandığı ifadelere yönelik olduğunu, milli takımın performansı ve teknik ekibin seçimlerine ilişkin görüşlerine yönelik olmadığını açıklayarak eleştirilerinden vazgeçmediğini vurguladı.

Bu kriz, Mısır milli takımının tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselmeyi başardıktan sonra bir iyimserlik havası yaşadığı bir dönemde ortaya çıktı. Takım, Belçika ve İran ile berabere kalıp Yeni Zelanda’yı yenerek topladığı beş puanla 7. grupta ikinci sırada yer almıştı.

Hüsam Hasan, Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasından bu yana, özellikle Zamalek Kulübü mensuplarından gelen, Mustafa Muhammed’in nihai kadroya alınmaması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Teknik direktör, bu eleştirilere defalarca yanıt vererek, seçimlerini herhangi bir bağlılık veya iltifattan uzak, yalnızca teknik vizyonuna göre yaptığını vurguladı.