Luis Enrique, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 biten maçın ardından AS Roma'nın Paris Saint-Germain'e sezonun en zorlu sınavını yaşattığını kabul etti. PSG'nin 12 maçlık galibiyet serisini sona erdiren karşılaşmada Donyell Malen son dakikalarda penaltıdan gol attı. İspanyol teknik direktör, Gian Piero Gasperini'yi övdü ve İtalyan ekibinin Serie A şampiyonluğunu kazanabileceğini söyledi.

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Roma, PSG'nin 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi

Enrique, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 2-2'lik maçın ardından Roma'nın takımına sezonun en zorlu sınavını yaşattığını söyledi. Bu sonuç, PSG'nin tüm kulvarlardaki 12 maçlık etkileyici galibiyet serisini sona erdirdi.

Roma'nın forveti Malen, 78. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımına bir puanı getirdi. PSG, 4 Eylül'de evinde Monaco'ya kaybettiği maçtan bu yana ilk kez puan kaybetti.

Enrique, Roma'nın zihniyetini ve yaklaşımını övdü

Takımının galibiyet serisinin sona ermesine takılmak yerine Enrique, oyuncularını sınırlarına kadar zorlayan konuk ekibi takdir etti.

Enrique, ESPN'in aktardığına göre şunları söyledi: “Şüphesiz bu, Şampiyonlar Ligi veya Fransa Ligi fark etmeksizin bu sezonki en zor maçımızdı. Sonuçtan memnunum ve bunda Roma'nın hakkı var. Böyle bir yaklaşıma ve zihniyete sahip bir takıma karşı oynamak çok zor. Alışık olduğumuz maçlardan çok farklıydı.”

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Gasperini'nin taktik düzenine saygı

Çarşamba günkü karşılaşma, Enrique'nin teknik direktör olarak Roma'nın başındaki Gasperini ile ilk kez karşı karşıya gelişiydi. İspanyol teknik direktör, meslektaşının taktik düzeninden söz ederken bir an durup saygıyla başını salladı.

Luis Enrique, “Teknik direktör olarak onunla ilk kez karşılaştım. PSG'nin değil, Roma'nın geleceği hakkında konuşmak daha iyi. Roma'nın geleceği harika, Serie A şampiyonluğunu kazanabilirler. Lig aşamasını ilk 24'te bitirebileceklerinden hiç şüphem yok, umarım da öyle olur. Onlarla bir daha karşılaşmak istemem. Belki finalde,” dedi.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında puan durumu ve görünüm

Beraberlik, PSG'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki konumunu değiştirmedi. PSG, beş maçta topladığı 13 puanla, lider Real Madrid'in iki puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Roma ise beş puanla 25. sırada ve eleme turuna katılma hakkı veren sıralara yükselmek için daha fazla puan toplaması gerekiyor.