İspanyol futbolunda alevlenen sözlü savaşın yeni bir bölümünde, Javier Tebas sessizliğini bozdu ve Barcelona’nın resmi mektubuna sert bir yanıt verdi. Tebas, “La Liga”nın turnuvanın dürüstlüğüne yönelik hiçbir ihlale müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak, Real Madrid’e karşı yasal mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Tebas’ın ateşli yanıtı, Barcelona Başkan Yardımcısı Rafa Yusti’nin Çarşamba günü La Liga, İspanya Futbol Federasyonu ve Hakem Komitesi’ne gönderdiği sert mektuptan sadece 48 saat sonra geldi.

Yusti, bu mektupta, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’in 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde yaptığı ve Katalan kulübü tarafından “kurumların ve müsabakaların onuruna ve dürüstlüğüne zarar veren” olarak değerlendirilen açıklamalar üzerine, “acil harekete geçilmesini” ve Pérez aleyhine hukuki ve düzenleyici önlemlerin alınmasını talep etmişti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi tarafından kamuoyuna açıklanan mektubunda, Tebas sadece Barcelona'nın endişelerini desteklemekle kalmadı, bir adım daha ileri giderek "La Liga"nın Real Madrid'e karşı ilk saldırıyı başlatan taraf olduğunu herkese hatırlattı.

Liga Başkanı, kurumsal değerleri zedeleyen kulüp yöneticilerinin açıklamalarının “kabul edilemez” olduğunu vurguladı; özellikle de Pérez ve Real Madrid’in aylardır “Negreira davası” bağlamında ima ettikleri “hakemlere rüşvet” iddialarını kanıtlayacak herhangi bir delil bulunmadığı için.

Tebas, ligin uluslararası itibarını korumak için Birliğin aldığı bir dizi önlemi açıkladı ve şunları vurguladı: “Resmi kanallarımız ve Birlik televizyonu aracılığıyla Real Madrid’i ve alışılmış uygulamalarını defalarca kınadık.”

Tebas, çatışmanın seyrini gözden geçirerek, İspanya Futbol Federasyonu'nun Müsabaka Komisyonu nezdinde Real Madrid aleyhine dava açıldığını, ardından kararın Spor İdare Mahkemesi'ne temyiz edildiğini ve Federasyon'un davayı reddetmesi üzerine üçüncü bir idari temyiz başvurusunda bulunulduğunu belirtti.

Mücadele geçmişte kalmadı; Lig, 2025 yılında İspanyol hakemlik sistemini bütünüyle savundu ve Real Madrid ile yönetim kurulunun, hakemlik sisteminde “kapsamlı bir reform” yapılması ve hakemler teknik komitesinden Negreira dönemiyle bağlantılı hakemlerin uzaklaştırılması yönündeki taleplerini açıkça kınadı.

Tebas, mektubunu kararlı bir üslupla sonlandırarak, Lig’in gerçeklerin ortaya çıkarılmasını sağlamak için “özel savcı” rolünü sürdüreceğini ve turnuvaların meşruiyetine veya hakem heyetinin davranışlarına yönelik her türlü şüpheyi şiddetle kınayacağını taahhüt etti; ayrıca "La Liga"nın "ligin itibarını zedelemek isteyen herkese karşı gerekli önlemleri alma" konusundaki mutlak kararlılığını vurguladı.

Bu yanıtla Tipas, Real Madrid’e karşı yeni bir kırmızı çizgi çiziyor ve İspanyol futbolundaki hukuki ve medyatik savaşın daha da tırmanacağına işaret ediyor.