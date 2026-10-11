"Onları yenebiliriz": Nassr efsanesi çarpıcı açıklamasıyla Hilal'i tehdit etti!

Nasr ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı Fahd el-Hureyfi, Hilal'in cumartesi akşamı Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında İttihad'ı 3-2 yenerek liderliği geri almasının ardından, "El-Alemi"nin Hilal'i durdurma gücüne dair dikkat çekici açıklamalar yaptı ve eski takımının ezeli rakibini yenmek için gereken donanıma sahip olduğunu vurguladı.

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Hureyfi'ye göre Nasr, şu anda sergilediği defansif organizasyon ve benimsediği oyun anlayışı sayesinde Hilal ile başa çıkabilecek durumda. Ancak eski yıldız, kadrosunun eksiksiz kalması ve etkili oyunculardan hiçbirinin eksilmemesi şartını koştu; tüm yıldızların hazır olmasının "El-Alemi"ye doğrudan karşılaşmalarda üstünlük sağlama konusunda daha büyük bir şans vereceğini belirtti.

Nasr'ın eski yıldızı, Suudi Ligi şampiyonluk yarışını değerlendirdiği televizyon açıklamalarında şunları söyledi: "Nasr, defansif organizasyonu, mevcut oyun anlayışı ve bütünlüğüyle, takımdaki mevcut yıldızlardan hiçbirinin eksilmemesi şartıyla, El-Alemi Zaim'i durdurabilecek güçtedir."

Hureyfi, Nasr'ın imkânlarını övmekle kalmadı; Hilal'in İttihad karşısında aldığı heyecanlı galibiyete rağmen takımın performansına da eleştiriler yöneltti. Eski yıldız, takımın teknik anlamda en iyi seviyesini sergilemediğini ve puan durumunun zirvesinde yer almasının özellikle defansif açıdan sorunlarının olmadığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Hureyfi, Hilal'in performansındaki düşüşün nedenlerine ilişkin görüşünü şöyle açıkladı: "Benim bakış açıma göre Hilal, Inzaghi'nin yaklaşımı ve savunmada geri çekilmesi nedeniyle en iyi performansını sergilemiyor. Pozisyon alma hatalarıcoexist var. Dolayısıyla Hilal'i durdurmaya en yakın takım Nasr'dır." Eski yıldız, rakiplerin bu boşlukları iyi değerlendirmeleri hâlinde alanlardan faydalanıp Zaim'in kalesine ulaşma şansı elde edebileceklerini düşünüyor.



