Uluslararası Otomobil Federasyonu, çevrim içi nefretle mücadelede daha ağır yaptırımlar uygulamak istiyor. Federasyon, saldırgan mesajları anonim olarak yayımlayan kişileri de yapay zekâ yardımıyla tespit edeceğini duyurdu.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, "Bu tehditler bir taraftardan geliyorsa o kişi uzaklaştırılır. Bir medya mensubundan geliyorsa o da uzaklaştırılır. Bunu yapacak imkânlarımız var. Nefret söyleminde bulunanlar internette anonim olarak gizlenseler bile onları yapay zekâ yardımıyla ortaya çıkaracağız" dedi.

Bu açıklamaların arka planında, 13 Eylül'de düzenlenen İspanya Grand Prix'sinde takım arkadaşları arasında pistte yaşanan mücadele var. Madrid'deki pistte 30 yaşındaki Gasly, takım arkadaşı Franco Colapinto'nun önündeydi. 23 yaşındaki Arjantinli daha hızlı olmasına ve telsizden pozisyonun kendisine bırakılmasını istemesine rağmen Fransız pilot bunu reddederek kendi yarış planını sürdürmekte ısrar etti.

Bu durum internette, özellikle Arjantinli taraftarlardan gelen bir tepki dalgasına yol açtı. Tepkilerin boyutu, pilotu da açıklama yapmaya itti: "Üst düzey bir sporcu olarak kamuoyunun gözü önünde olduğumu biliyorum. Bu hep böyleydi. Ancak son dönemdeki tehditler ve saldırılar her türlü sınırı aşıyor. Özellikle de aile üyelerimi, kız arkadaşımı veya çevremdeki diğer kişileri hedef aldıklarında. Bu kesinlikle kabul edilemez."

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Alpine patronu açıkladı: Arjantinlilere artık röportaj yok

Alpine yetkilisi Flavio Briatore, bunun sonucunda Arjantinli medya mensuplarına bundan böyle röportaj vermeyeceğini açıkladı. Colapinto ise taraftarlarına takım arkadaşına yönelik tehditleri durdurmaları çağrısında bulundu.

Ben Sulayem'e göre bu tutum, tüm pilotlar için örnek olmalı: "Pilotların taraftarları var. Pilotlar da başka pilotları tehdit eden taraftarları istemediklerini söyleyebilir."

FIA Başkanı, bu tür saldırıların hedef alınan kişilerin çevresi için ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu yakın geçmişte yaşanan bir olayla anlattı: "Bir kadın yarış komiserimiz vardı. Kendisine tecavüz edip onu öldürmekle tehdit ettiler. Sonunda buna değmeyeceğine karar verdi ve ayrıldı."