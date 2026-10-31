Eski forvet Hernan Crespo, Inter'in bu sezon Serie A şampiyonluk yarışında hâlâ yenilmesi gereken takım olduğunu düşünüyor. Ancak Arjantinli, aynı şehirden rakibi AC Milan'ın Ruben Amorim yönetiminde büyük gelişme kaydettiğini ve önümüzdeki haftalarda aradaki farkı rahatlıkla kapatabileceğini savunuyor.

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Crespo şampiyonluk adaylarını değerlendirdi

Crespo, İtalya'da şampiyonluk için en donanımlı takım olarak gördüğü Inter'in Serie A şampiyonluğunu kazanacağına inanıyor. Futbolculuk kariyerinde Milano'nun iki kulübünde de forma giyen eski forvet, Cristian Chivu'nun takımının rakiplerine karşı belirgin bir avantaja sahip olduğunu düşünüyor.

Ancak Crespo, Amorim'in yaz aylarında göreve gelmesinden bu yana Milan'ın kaydettiği hızlı ilerlemeye de dikkat çekti. İki dev takım yaklaşan Derby della Madonnina'da karşı karşıya gelmeye hazırlanırken şampiyonluk yarışının henüz sonuçlanmadığını vurguladı.

Inter, Serie A'da yenilmesi güç bir takım

Inter, sezonun ilk bölümündeki direnci ve teknik üstünlüğüyle Crespo'yu etkiledi. Arjantinli, takımın Scudetto'yu kazanmak için gereken tüm imkânlara ve mental güce sahip olduğuna inanıyor.

“Bence Inter, Scudetto'yu kazanmak için en donanımlı takım. Bunu söylerken kesinlikle kazanacağını kastetmiyorum ama kazanmak için gereken her şeye kesinlikle sahip,” diyen Crespo, La Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: “Mental güçleri var. Aksi hâlde o kadar çok maçta geriden gelip kazanamazlardı.”

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Ancak lig ve Avrupa kupası maçları arasındaki denge konusunda da uyarıda bulundu: “Roma gibi Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla enerji harcamamaya dikkat etmeliler. Yine de Chivu'nun takımı bana son derece güçlü görünüyor. Onları alt etmek, en azından İtalya'da, imkânsız gibi.”

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Inter yenilgisiz yoluna devam ederken Milan da bu sezon ikna edici bir performans sergiledi ve şehirdeki rakibinin yalnızca yedi puan gerisinde yer alıyor. Crespo, Amorim'in taktik anlayışını San Siro'da bu kadar hızlı hayata geçirmesine şaşırdığını kabul etti.

“Milan hâlâ biraz daha geride ama kayda değer ilerleme kaydetti,” diye açıkladı. “İtiraf ediyorum, bu kadar kısa sürede mümkün olacağını düşünmediğim bir ilerleme. Bu konuda yanılmışım. Bugün Milan, kompakt bir takım görüntüsü veriyor.

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“Savunmada ve hücumda ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Henüz Inter'in seviyesinde değiller ama aradaki farkı kapatmak kolay. Bazen üst üste alınan iki ya da üç galibiyet, dönüm noktası olması için yeterlidir.”

İki kulüp için de çok önemli bir hafta

Yaklaşan Derby della Madonnina, iki takımın şampiyonluk iddiaları hakkında kesin bir değerlendirme yapma fırsatı sunacak. Taraflardan birinin kazanması, Serie A sezonunun kalan bölümündeki gidişatı belirleyebilir.