"Onları iki kez yendik ve durmayacağız"... De la Fuente, Fransa maçı öncesinde heyecanı artırıyor

İspanya Milli Takımı’nın yıldızları, yarın Salı günü oynanacak 2026 Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde Fransız rakiplerine kendinden emin mesajlar gönderdi ve takımın kolektif gücü ile sıkı oyun tarzının finale yükselmeyi garantileyeceğini vurguladı.

İspanyol basınına verdikleri çeşitli demeçlerde kaleci Unai Simón, orta saha oyuncusu Mikel Merino ve teknik direktör Luis de la Fuente, Les Bleus’un galibiyet için en büyük favori olarak görülmesine rağmen, Fransız engelini aşabileceklerine dair mutlak güvenlerini vurguladılar.

Simón, “Cadena Cope” radyosuna şunları söyledi: “Fransa şüphesiz büyük bir futbol gücü, ancak performansımıza muazzam bir güven duyuyoruz. Zihniyetimiz şudur: Herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa, bizi yenebilecek hiçbir takım yoktur.”

İspanyol kaleci sözlerine şöyle devam etti: “Fransız milli takımında Dembélé ve Mbappé gibi olağanüstü hücum oyuncuları var ve bu gerçek bir tehlike, ancak bizim gücümüz takımın bütününde yatıyor. Biz iyi planlanmış bir takımız ve bizi yenmek çok zor.”

Mireino ise “Marca” gazetesine verdiği röportajda Fransa’yı yenmenin sırrını şöyle açıkladı: “İyi bir maç çıkararak, oyun tarzımıza sadık kalarak ve kritik anlarda kontrolü elimizde tutarak, oyuncuların bireysel olarak parlayacağı ikili mücadeleler yaşanacak. Rakip takımdaki her oyuncu tehlike yaratabilir, bu yüzden tam konsantrasyon göstermeliyiz.”

Merino, İspanya’nın galibiyetin en büyük favorisi olmasının bir anlam ifade etmediğini belirterek, Fransa oyuncularının olağanüstü bireysel yeteneklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Di La Fuente ise “Cadena Ser” radyosuna verdiği demeçte, takımının gücünün Fransız oyun tarzıyla tam bir zıtlıkta yattığını açıkladı ve şöyle dedi: “Portekiz maçı öncesinde, bize benzer bir takıma karşı oynayacağımızı söylemiştim. Şimdi durum tamamen farklı; biz zıt kutuplarız. Onlar hızlı oyundan rahatlar, bu yüzden maçı kontrol etmeliyiz.”

İspanyol teknik direktör, takımının zayıf noktasını da kabul ederek şunları ekledi: “Kendimizi çok açık bırakıyoruz, ancak güçlü bir savunma hattımız var ve dengeyi bulmaya çalışıyoruz. Fransa’nın güçlü yanlarını biliyoruz, ancak kendi oyun anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Son iki maçta kendi oyun tarzımızla onları yendik.”

Karar maçı yarın Salı günü oynanacak. Bu karşılaşma, birbirine zıt iki futbol felsefesinin çatışmasına sahne olacak. Fransa bireysel güce ve hızlı kontra ataklara güvenirken, İspanya top hakimiyetine ve organize takım oyununa bahis oynuyor.