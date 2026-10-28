Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, oyuncularından Carabao Kupası’ndan sürpriz şekilde elenmenin acısını sindirdikten sonra gözlerini kritik Premier League mücadelesine çevirmelerini istedi. Arsenal, çarşamba gecesi League Two’dan bir rakip karşısında şoke edici bir yenilgi aldı. İspanyol teknik direktör, Merseyside’a yapacakları zorlu deplasman yolculuğu öncesinde bu sonuca yanıt arıyor.

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Arsenal, Anfield deplasmanı öncesi şok yaşadı

Arsenal'ın Carabao Kupası hedefleri çarşamba akşamı, Fleetwood Town'a elenmesiyle sona erdi. Viktor Gyokeres, League Two'nun mütevazı ekibinin erken bulduğu gole karşılık verse de Kuzey Londra ekibi normal sürede galibiyet golünü bulamadı ve ardından penaltı atışlarında 5-3 mağlup oldu. Liverpool ile oynayacağı önemli Premier League maçı yaklaşırken Arsenal'ın bu yenilgiye üzülmek için fazla vakti yok.

Arteta, takımının lig zirvesindeki ivmesini korumak için bu hayal kırıklığını hızla geride bırakması gerektiğinin farkında. “Şimdi bu sonucu kabullenmemiz gerekiyor. Kupadan elendik. Buraya maçı izlemeye gelen herkes için de çok üzgünüz; onlara galibiyet armağan etmek istiyordum. Şimdi toparlanıp Anfield'a hazırlanmalıyız” diyen Arteta'nın açıklamaları kulübün resmî internet sitesinde yer aldı.

Deplasmana giden taraftarların desteğine karşılık vermek

Arsenal'ı desteklemek için yaklaşık 1.000 taraftar uzun bir yolculuk yaptı ve tribünlerden verdikleri güçlü destek teknik direktörün gözünden kaçmadı. Kötü sonuca rağmen taraftarlar maçın ardından kalarak oyuncuları alkışladı. Arteta, bir sonraki maçta iyi bir performans sergileyerek bu bağlılığa karşılık vermeye kararlı. Bu karşılaşma, üst üste oynanacak üç zorlu deplasman maçının ilkiydi. Bu da Liverpool karşısında olumlu bir tepki vermeyi kulübün sezon hedefleri açısından daha da önemli kılıyor.

Taraftarların bağlılığına değinen Arteta, hafta sonu öncesinde birlik çağrısı yaptı: “Onlar her zaman bizim yanımızda. Bundan şüphe yok. Maçın ardından takıma desteklerini gösterdiler. Biz de Liverpool karşısında onları çok mutlu etmeye çalışacağız.”

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Arteta, mücadele eden oyuncuları suçlamıyor

Highbury Stadyumu'nda alınan sonuç, Arteta'nın görev süresinin en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak kayda geçti. Premier League lideri, kupa kazanma fırsatını kaçırmış olmanın üzüntüsünü yaşıyor. İspanyol teknik direktör, rakibin başarısını teslim ederken sonuçtan duyduğu derin hayal kırıklığını da dile getirdi. Arteta, yenilginin sorumluluğunu oyuncularının gösterdiği çabaya yüklemeyi reddetti.

Teknik direktör, “Elbette bizim için gerçekten üzücü bir gün. Oyuncuları tutumları, sahada gösterdikleri çaba ve oynamamız gereken oyunu oynama konusundaki kararlılıkları açısından eleştirecek hiçbir şey yok. Ancak maça başlarken gerçekten çok kötü bir gol yedik ve onlara özgüven verdik” diye konuştu.

Millî aradan önce belirleyici maçlar var

Premier League'in zirvesinde Manchester City ile aynı puanda bulunan Arsenal, Liverpool karşısında ligdeki ivmesini sürdürmeye kararlı. Yoğun fikstür Arteta'nın takımına soluklanma fırsatı tanımıyor: Bu kritik karşılaşmanın hemen ardından hafta ortasında Slavia Prague ile deplasmanda bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Arsenal, zorlu maç serisini Emirates Stadyumu'na dönüp Hull City ile karşılaşarak tamamlayacak. Takım, üst düzey kulüp futboluna kasım ayındaki millî maç arası verilmeden hemen önce sahasında önemli bir galibiyet almayı hedefliyor.