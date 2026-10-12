Süper Lig'in 7. haftasındaki maçın 48. dakikasında, İstanbulluların ceza sahasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Derinlemesine bir pasın ardından Kocaelisporlu Metehan Altunbaş, ayakları önde Nübel'e doğru kayarken altıpas içinde yere düştü. Alman kaleci ilk şutu kurtardı ancak ardından yerdeki forvetin sağ bacağını kısa süreliğine iki eliyle tuttu. Nübel, bu hareketiyle Altunbaş'ın dönen topu ağlara göndermesini muhtemelen engelledi.

Konuk ekibin sert itirazlarına rağmen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy oyunu devam ettirdi. Video yardımcı hakem de müdahalede bulunmadı. Hakem yorumcusu Seçim Demirel, beIN yayınında bunun yanlış bir karar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Penaltı ve kırmızı kart verilmeliydi. VAR'ın da müdahale etmesi gerekiyordu. Hakemin bulunduğu yerden bu pozisyonu görmek çok zordu."

Ardından Kocaelispor cephesinde tansiyon yükseldi. Kulüp, pozisyonun görüntülerini sosyal medya hesaplarında yalnızca şu sözlerle paylaştı: "Yorum yok."

Kaleci Serhat Öztaşdelen ise çok daha duygusal konuştu: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Harika bir futbol oynadık. Galibiyeti hak ettik. Bir pozisyon vardı, umarım görmüşsünüzdür. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum, yoksa ceza alırım. Rakip kalecinin Metehan'ı bacağından tuttuğu bir pozisyon vardı. İnanılmaz derecede tuhaf bir durum. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim."

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Teknik direktör Selçuk İnan'ın değerlendirmesi ise daha da sertti. 41 yaşındaki çalıştırıcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında öfkesini gizleyemedi: "Haklarımız elimizden alındı, çalındı! Açıkçası buraya gelirken hâlâ sakinleşememiştim. Maçın teknik yönlerinden bahsetmek istemiyorum. Bu sporun içinden gelen biri olarak oyuncularıma verdikleri mücadele ve gösterdikleri performans için teşekkür ediyorum."

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"Beşiktaş'la ilgisi yok": Alexander Nübel'in faulü tartışmaların odağında

İnan, hakemlerin tutumu nedeniyle oyuncularından özür dileyecek kadar ileri gitti. "Oyuncularım sahada ellerinden gelenin en iyisini yaptı ama ben teknik direktör olarak saha dışından onların haklarını savunamadım. Onlardan özür diledim. İyi niyetli olmayan insanlara karşı haklarını savunmak kolay değil. Bizden sürekli saygılı olmamız, sakin kalmamız ve susmamız bekleniyor. Ben de kimseye hakaret etmeden bunların hepsini yapmaya çalışıyorum" dedi.

İnan, hakemi de sert sözlerle eleştirdi. "Bir şey hissettiğinizde, haksızlığa uğradığınızı, sizden bir şey çalındığını gördüğünüzde hangimiz karşı çıkmayız? Bunu açıkça söylüyorum. Hakemlerin bugün iyi niyeti yoktu" diyen İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun Beşiktaş'la ilgisi yok. Benim için hayal kırıklığı ve endişe dolu bir gündü. Her neyse, oyuncularımızı sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Beşiktaş'ı kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yarattıkları harika atmosfer için Beşiktaş taraftarlarını da kutluyorum."

Kocaelispor, çalınmayan düdüğün bedelini sahada ağır ödedi. Beşiktaş'ı 18. dakikada Orkun Kökçü öne geçirdi. Ardından Show, ligin yeni ekibi adına 27. dakikada eşitliği sağladı. Dusan Vlahovic ise 31. dakikada penaltıdan attığı golle maçın 2-1'lik skorunu belirledi. Bu galibiyetle Beşiktaş, yedi maçta topladığı 15 puanla ikinci sıradaki yerini korurken Kocaelispor 12 puanla yedinci sırada bulunuyor.