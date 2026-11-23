Florian Wirtz, Liverpool'un Manchester United karşısındaki üstün performansının ardından takımının Premier League şampiyonu Arsenal'i düşünerek vakit geçirdiği yönündeki yorumlara gülüp geçti. Alman millî futbolcu, Liverpool'un pazar öğleden sonra Anfield'da ezeli rakibini dağıttığı maçın yıldızıydı.

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Anfield'daki farklı yenilgi Pochettino'nun sıkıntılarını artırdı

Liverpool, Mauricio Pochettino'ya kabus gibi bir başlangıç yaşattı . Manchester United'ın başına geçen Pochettino'nun takımı, ilk 15 dakikada dağıldı. Matthijs de Ligt ve Leny Yoro'nun savunmadaki hataları, Dominik Szoboszlai'ye 10. dakikada açılış golünü hediye etti. Ardından hakem Samuel Barrott, Yoro'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Wirtz üç dakika sonra cesur bir vuruşla farkı ikiye çıkardı; Rio Ngumoha ve Victor Munoz'un ikinci yarıdaki golleri ise farklı galibiyeti perçinledi. Gözle görülür biçimde öfkeli olan Pochettino, maç sonrası basına yaptığı açıklamalarda hakem yönetimini eleştirdi .

Maçın yıldızı Wirtz'den teknik direktörlere övgü

Maçın oyuncusu seçilen Wirtz, Sky Sports röportajında Anfield'daki atmosferi ve Liverpool'un gelişimini değerlendirdi.

Wirtz, “Gerçekten çok iyiydi. Maçtan sonraki atmosfer harikaydı. Bunun tadını çıkarabildik; çok güzel bir öğleden sonraydı” dedi. “Kendimi çok iyi hissediyorum ama bunda takımın gelişip daha iyi hâle gelmesinin de payı var. Bunun bir parçası olunca siz de gelişiyorsunuz. Ben de bunun keyfini çıkarıyorum.”

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Wirtz, formunu yükseltmesine katkılarından dolayı kulüp teknik direktörü Andoni Iraola ve Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jurgen Klopp'a da teşekkür etti.

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“İkisi de çok iyi teknik direktörler ve ikisinin yönetiminde oynamaktan keyif alıyorum” diye ekledi. “İkisi de farklı özellikler katıyor. Böyle iki teknik direktörle çalışabildiğim için mutluyum.”

Rakiplerin puan kaybıyla şampiyonluk yarışı kızıştı

10 maçın ardından gelen galibiyet, Liverpool'u beşinci sıradaki Bournemouth'un dört puan önüne taşıdı; Manchester City ve Brighton ile arasındaki farkı ise bir puana indirdi. Şampiyon Arsenal, Newcastle karşısında ilk yarıda yakaladığı üstünlüğü koruyamayıp puan kaybederken Wirtz, ilk üç sıradaki takımların tamamını takip ettiklerini vurguladı.

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Wirtz, “Evet, [bu galibiyet] bugün kesinlikle önemliydi; puan tablosundaki durum açısından da” diye konuştu. “Sanırım üst sıralardaki birçok takım bu hafta sonu kazanamadı. Bu fırsatı değerlendirebilmemiz iyi oldu. Kırmızı kart elbette oyunu biraz etkiledi ama bunu değerlendirdik. Alex'in [Isak] koşusu sayesinde o kartı aldırmayı hak ettik. Evet, çok iyiydi.”

Liverpool'un Arsenal'e yetişmeyi düşünüp düşünmediği doğrudan sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Şey, Arsenal'den bahsetmiyordum… Birinciden üçüncüye kadar tüm takımlardan söz ediyordum. Yani biliyorduk, bunu pek konuşmadık ama bence herkes puan kazanmak için büyük bir fırsat olduğunu biliyordu. Bu fırsatı değerlendirdiğimiz için mutluyum.”

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Liverpool'u Merseyside derbisi bekliyor, United toparlanmak istiyor

Liverpool, gelecek pazar Merseyside derbisinde Everton'a konuk olacak. Galibiyet, Arsenal'in aynı günün ilerleyen saatlerinde Manchester City'yi ağırlamasından önce Liverpool'un Arsenal ile arasındaki farkı dört puana indirecek. Bu fırsatı değerlendirmek, Iraola'nın takımının ciddi bir şampiyonluk adayı olarak konumunu sağlamlaştırabilir.

Bu arada Pochettino'nun, tüm kulvarlarda 34 gol yiyen United savunmasını acilen toparlaması gerekiyor. Bu sayı, Avrupa'nın beş büyük ligindeki en kötü toplam. Son sıradaki Crystal Palace'ın yalnızca bir puan önünde bulunan United, hafta arasında Sporting'e konuk olacak, altı gün sonra ise Brentford'u ağırlayacak.