"Bugün otelde uykumu kaçıran Barça taraftarlarına bu galibiyeti adıyorum" diyen Portekizli, açıklamayı kulübün televizyon kanalı Real Madrid TV'ye yaptı. Mourinho'ya göre Real Madrid'in büyük rakibinin taraftarları, Madrid kafilesinin Barcelona'da konakladığı otelin önünde toplanmış ve "bütün gün şarkı söylemeyi bırakmamıştı."

63 yaşındaki teknik adam, üstelik yüzünde tek bir ifade belirmeden, sözlerine şöyle devam etti: "Şekerleme yapamadım ama takımlarını yendim. Onlara kocaman sarılıyorum."

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin iki golüyle (41., 87.) 265. El Clasico'yu 2-1 (1-0) kazandı. Barcelona'nın en golcü oyuncusu Raphinha, skoru geçici olarak 1-1'e getiren golü attı (61.).

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Galibiyette Mbappe'nin yanı sıra bu sezon çoğunlukla kısa süreler forma giyen Eduardo Camavinga'nın da büyük payı vardı. Bernardo Silva'nın yerine ancak 80. dakikada oyuna giren Fransız oyuncu, savunma arkasına kararlı bir koşu yapıp Barça'nın oyuncusu Pau Cubarsi'yi çaresiz bırakarak Mbappe'nin galibiyet golüne mükemmel bir asist yaptı.

Ardından takım arkadaşları, 23 yaşındaki oyuncuyla ev sahibi taraftarlara yakın bir noktada coşkuyla kutlama yaptı. Bir videoda, bazı Barcelona bayraklarının Camavinga'nın başına tehlikeli biçimde yaklaştığı görülüyor. Bayrakların ona isabet etmemesini sağlayan kişi, bir eliyle vatandaşını koruyan orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni oldu. Tchouameni daha sonra asisti yapan Camavinga'yı ve onunla birlikte sevinç yumağını Barça taraftarlarından uzaklaştırdı.

Bu galibiyet, ilk dokuz lig maçını kazanan Barça'ya sezonun ilk yenilgisini tattırdı. Real Madrid böylece Hansi Flick'in takımıyla arasındaki puan farkının dokuza çıkmasını önledi. Barcelona'nın üç puan gerisindeki rekor şampiyon, LaLiga'da üçüncü sırada yer alıyor. İkinci sırada Atletico Madrid bulunuyor.

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