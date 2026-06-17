Onlara sert çıktı ve tehdit etti… Renard, ateşli bir konuşmayla Tunus Milli Takımı oyuncularının coşkusunu alevlendirdi

Tunus Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Fransız Hervé Renard, Sabri Lamouchi’nin yerine göreve geldikten sonra oyuncularıyla yaptığı ilk toplantıda “Kartaca Kartalları”na sert bir şekilde çıktı.

Tunus Futbol Federasyonu, dün Salı günü, ilk turda İsveç'e 1-5 yenildikten sonra görevinden alınan Lemouchi'nin yerine, 2026 Dünya Kupası'nda Japonya ve Hollanda ile oynanacak maçlarda teknik direktör olarak Renard'ın görevlendirileceğini duyurdu.

Renard, Tunus milli takım oyuncularıyla yaptığı ilk toplantıda coşkulu bir konuşma yaptı. Suudi "Al-Youm" gazetesi bu konuşmanın bir bölümünü aktardı. Renard, "Hepiniz bana bakın. Şu anda neler olduğunu gerçekten biliyor musunuz? Felaketin boyutunun farkında mısınız?" dedi.

Ardından şöyle devam etti: “Şu anda herhangi biriniz Tunus’a dönse, havaalanında ve sokaklarda sizi neyin beklediğini biliyor musunuz? Oradaki halk kaynıyor, herkes büyük bir öfke içinde ve kimse olanları kabul etmiyor.”

Şöyle devam etti: “Dünya Kupası’nın açılış maçında İsveç’e karşı 5-1 yenildiniz, beş gol. Bu sadece bir dostluk maçı değil, sıradan bir turnuva da değil; biz burada Dünya Kupası’ndayız.”

Şöyle devam etti: “Bu formayı giydiğinizde, bunun ne anlama geldiğini anlamalısınız. Bu sadece bir kumaş parçası değil; bu vatanı, bayrağı ve tüm Tunus milletini temsil ediyor.”

Şöyle devam etti: “Sizi takip etmek için kendilerini mahrum bırakan ve peşinizden seyahat eden milyonlarca Tunuslu var, ama siz bu kadar pes ediyorsunuz. Gururunuz nerede? Uluslararası futbolcular olarak kişiliğiniz nerede?”

Ve şöyle devam etti: “Aranızdan buraya gezmeye ya da fotoğraf çekmeye geldiğini düşünen varsa, tamamen yanılıyor; valizlerini toplayıp hemen ayrılabilir.”

Ayrıca şunları da ekledi: “İsveç’le oynanan önceki maçın kaydını izledim ve beni şok eden görüntüler gördüm. Tunus’u temsil eden bir oyuncu nasıl savunmada gevşek davranabilir? Sanki antrenman dersindeymişsiniz gibi rakibin geçmesine, pas atmasına ve gol atmasına nasıl izin veriyorsunuz?”

Ve sordu: “Bazılarınızın ilk golü yediğinizde başını eğdiğini görüyorum. Eğer ilk golle pes ediyorsanız, o zaman neden futbol oynuyorsunuz ki?”

Şöyle devam etti: “Geçmişte ne olduğu umurumda değil, bahaneler de umurumda değil, ne eski teknik direktör ne de eski taktik. Benim umurumda olan, bundan sonra ne yapacağınız.”

Şöyle açıkladı: “Beni iyi dinleyin, henüz çok geç değil. Önümüzde Japonya ve Hollanda’ya karşı iki kader maçı var. Durum net; sahada erkekçe bir tepki ve güçlü bir şok yaratmamız gerekiyor.”

Şöyle devam etti: “Kadroda ilk 11’de yer almak isteyenler, antrenmanlarda bu forma uğruna ölmeye hazır olduklarını bana kanıtlamalı. Benim gözümde kimseye yer garantisi yok; sadece ruhu ve mücadeleci ruhu olanlar oynayacak.”

Son olarak şunları söyledi: “Harekete geçin, uyanın ve başlarınızı dik tutun. Biz burada ulusal bir görevdeyiz ve bu Dünya Kupası’ndan başımız eğik olarak çekilmeyeceğiz. İşe koyulalım.”

Tunus milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda iki maçı kaldı. Takım, önümüzdeki Pazar sabahı grup aşamasının ikinci turunda Japonya ile karşılaşacak, ardından Cuma günü şafak vakti Hollanda ile mücadele edecek.