"Onlar kendi meydanlarında, futbol sahasında savaşacak" | Dinamo Kiev'in genç takımı Ukrayna spor tarihine geçmeye hazırlanıyor

Sporting ile karşılaşmak için Bükreş'e giden takım, Rusya işgali başladığından bu yana resmi maça çıkan ilk Ukrayna temsilcisi olacak.

Romanya'da, iki genç takım arasında oynanan bir maç pek çarpıcı gözükmeyebilir, ama Perşembe günü futbolun sınırlarını aşan bir olaya tanıklık edeceğiz.

Dinamo Kiev U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 maçında Sporting U19 ile karşılaşacak. Bu, 24 Şubat'ta Rus işgali başladığından bu yana bir Ukrayna takımının oynadığı ilk resmi maç olacak.

Savaş başlayalı iki aydan kısa bir süre oldu, ama kimsenin öngöremediği boyuttaki yıkım bu süreyi bir ömür gibi hissettiriyor.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinden bir hafta önce; Putin'in güçlerini sınıra yığmasını gerekçe gösteren Sporting, Ukrayna'ya gitmeyi reddetmişti.

Ukrayna'da yayın yapan Football24 isimli internet sitesi, aslında 1 Mart'ta oynanması planlanan maçla ilgili bu gelişmeyi, "Sporting, Ukrayna'daki durumu Dinamo'nun ev sahibi avantajını ortadan kaldırmak için kullanıyor" şeklinde aktarmıştı.

"14 Şubat'ta UEFA'ya bir yazı gönderip, Dışişleri Bakanlığı'nın ve Ukrayna'daki Portekiz Büyükelçiliği'nin tavsiyelerine uyarak Kiev'e gitmeyeceklerini bildirdiler."

"Dinamo ise Kiev'de, en kötü ihtimalle Lviv'de oynamakta ısrarcı."

UEFA maçın Kiev'de oynanması yönünde görüş bildirip tarihi 9 Mart'a çekti.

Ancak 23 Şubat'ta yapılan bu açıklama birkaç saat sonra anlamını yitirdi.

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Sporting endişesinde haklıydı, ama maçın ne zaman ve nerede oynanacağı artık en önemli konu olmaktan çıkmış durumda. Birinci hedef barışı tesis edip, Ukraynalıların bir an önce normal hayata dönebilmesini sağlamak.

Her ne kadar şampiyon şu anda ülkesinden 900 kilometre uzakta olsa da, futbol bu normalleşmenin ufak bir parçası olabilir.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, savaş başladığında oyuncuylarıyla birlikte Romanya'ya geçmek için ülkesindeki yetkililerle görüşmeler yaptı.

Lucescu'nun çabası başarıya ulaştı ve Dinamo A takımı Nisan ayı başında Bükreş'te antrenmanlara başladı. Yakın zamanda Barcelona ve Paris Saint-Germain ile tüm gelirleri Ukrayna'ya bağışlanacak hazırlık maçları yapacaklar.

U19 ekibi ise Romanya'ya daha da erken, Mart ayı ortasında gitmişti. FCSB Başkanı Gigi Becali'nin yardımıyla konaklama ve antrenman imkanına kavuşup, Sporting maçının hazırlıklarına başladılar.

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Dinamo'nun genel direktör yardımcısı Serhiy Mokhnyk anlatıyor:

"Takımı toparlamak kolay olmadı, savaş başladığında herkes Kiev'de değildi, Poltava, Cherkasy ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinde oyuncular vardı. Kulübün geleceği olan genç futbolcuların Ukrayna'yı şerefli bir şekilde temsil edebilmesi için elimizden geleni yapacağız."

"Takım maça müthiş bir azim ve motivasyonla hazırlanıyor. Ukrayna'nın onurunu kendi meydanlarında, futbol sahasında savunma şansına kavuştukları için hepsi minnettar."

"Genç Dinamolular bu maçı tüm vatandaşları için oynayacak ve kazanıp, Ukrayna'ya bu karanlık günlerde küçük de olsa bir sevinç yaşatmak için ellerinden geleni yapacak."

Dinamo'nun kazanma şansı az değil. Grup aşamasında Bayern Münih'i deplasmanda 4-0, Barcelona'yı ise içerde 4-1 yendiler. Vatandaşı Sadio Mane'ye benzetilen Senegalli Samba Diallo, beş golle turnuvanın en golcü beş oyuncusundan biri.

Romanya'ya geldiğinden beri tüm antrenmanlara katılan Lucescu, U19 teknik direktörü Ihor Kostyuk'a yardımcı oluyor. Rumen ekipleriyle oynadıkları iki hazırlık maçında da beş gol attılar.

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Şimdi sıra; Rapid Bükreş'in maçlarını oynadığı, kısa süre önce açılan Giulesti Stadı'nın ev sahipliği yapacağı büyük sınavda.

90'larda iki farklı dönemde Rapid'i çalıştıran Lucescu, 26 Mart'ta binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde yer almıştı. Tribünler açılışın özel konukları olan Dinamo Kiev oyuncularını ayakta alkışladı.

Dinamo, Perşembe günü Rumenlerin desteğini arkasına almayı umuyor. Kendini işginç bir durumda bulan Sporting ise herkesin kaybetmelerini istediği bir maçı kazanmaya çalışacak.

Sporting teknik direktörü Filipe Pedro şöyle anlatıyor:

"Bu anın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu bir maçtan daha fazlası. Ama bizim amacımız tur atlamak ve oyuncularımız buna konsantre."

"Maçın oynanıp oynanmayacağı konusundaki belirsizlik bizi psikolojik yönden etkiledi. Elbette Dinamo daha büyük zorluklar yaşadı, ama son dönemde sadece birkaç hazırlık maçı yaptılar. Bizim fikstürümüz yoğundu, daha az dinlendik."

"Dinamo ülkesini gururla temsil ediyor ve önemli hedeflere sahip."

UEFA Gençlik Ligi tarihindeki en önemli maç için tüm gözler Bükreş'e çevrilecek.