AC Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, hayal kırıklığı yaratan bir Avrupa gecesinde kırmızı kart gören kaleci Mike Maignan ile yaptığı özel görüşmelere ilişkin konuştu. Amorim, San Siro'da zorlu bir dönemden geçerken büyüyen sakatlık listesiyle başa çıkmaya ve takımının ülke içindeki yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışıyor.

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Amorim'den Maignan'ın kontrolünü kaybettiği ana ilişkin açıklama

Amorim, Maignan'ın son disiplin ihlali konusunda kararlı ancak adil bir tutum sergiledi. Fransız kaleci, Milan'ın Bournemouth'a 3-0 yenildiği Avrupa Ligi maçında Tyler Adams'ı alışılmadık biçimde itmesinin ardından kırmızı kart gördü. Olay, bir köşe vuruşu kullanılırken yaşandı ve İtalyan ekibinin İngiltere'deki işini iyice zorlaştırdı.

Amorim, DAZN Italia'ya verdiği röportajda şöyle konuştu: “Oyuncular çocuk değil, yetişkin. Maignan bunu yapamayacağını hemen anladı; kendimizi böyle bir duruma sokamayız.” Portekizli teknik direktör, Bournemouth karşısındaki yenilginin teknik beceri eksikliğinden değil, mücadele gücündeki yetersizlikten kaynaklandığını vurguladı. “Onunla konuştum ama herkesle de konuştum. Bournemouth maçının başında yaşananların taktiklerle veya teknik kaliteyle ilgisi olmadığını düşündüm. Çünkü teknik açıdan bizden daha iyi değillerdi, daha mücadeleciydiler,” diye ekledi.

Amorim, takımının mücadele yoğunluğunu artırmaya odaklanıyor. Rakiplerinin daha mücadeleci olmasının, Milan'ın yenilmediği maçlarda bile tekrar eden bir durum olduğunu belirtti. “Bunu ligdeki maçların ilk yarılarında da görüyoruz. Mesele ne kadar mücadeleci olduğumuz. Bazen çok güzel oynamayı unutup maça farklı bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor,” diyen Amorim, koşullar gerektirdiğinde daha pragmatik ve agresif bir yaklaşım istediğini ortaya koydu.

Derinleşen sakatlık krizi

Disiplin sorunlarının yanı sıra Amorim, giderek uzayan sakatlık listesi nedeniyle ciddi bir kadro kriziyle karşı karşıya. Bournemouth deplasmanı özellikle ağır bir bedelle sonuçlandı: Adrien Rabiot, Mario Gila ve Diego Moreira'nın üçü de fiziksel sorunlar yaşadı ve Udinese ile bugün oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers ve Pietro Terracciano'nun da sakatlıkları nedeniyle zaten oynayamayacak olması, Milan'ın kadro seçimini daha da zorlaştırıyor.

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Kadro rotasyonunun gerekliliği hakkında konuşan Amorim, oyuncularının fiziksel durumu konusunda açık sözlüydü: “Oynayamazlar, bu mümkün değil. Oyuncuları dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bugün burada olan ve oynama sürelerini ayarlamamız gereken oyuncular da var.” Yoğun maç takviminin kendisini buna mecbur bıraktığını belirterek şunları ekledi: “Bu takvimle herkesi aynı anda oynatmak imkânsız. Her maçı kazanmaya çalışmamız gerektiği için her şeyi dengelemeliyiz. Ayrıca onlar bugün oynayabilecek durumda değil.”

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Taktik değişiklikler ve savunmada rotasyon

Eksikler, Amorim'i kadrosunda daha az forma şansı bulan oyunculara yöneltti. Fikayo Tomori ve Sankhoun Diawara, bu sezon Serie A'da ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Amorim, taktik tercihleri hakkında “Udinese'nin savunmada beş oyuncuyla oynadığını biliyoruz, bu yüzden farklı bir şekilde oynamaya çalışıyoruz,” dedi. Sakatlıkların damga vurduğu bu dönemde oyuncu seçimini de şöyle anlattı: “Önemli olan rotasyon. Fiziksel olarak oynayabilecek durumda olan oyuncuları seçmeye çalışıyor, ardından özelliklerine bakıyorum. Bütün oyuncularım elimde olsaydı farklı bir şekilde oynayabilirdim ama bugün bu maç için en iyi ilk 11'in bu olduğunu düşünüyorum. Maçı bitirecek kadro bu olmayacak ama başlamak için en iyisi bu.”

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Ufukta kritik maçlar var

Milan, Serie A'da yenilgisiz olmasına rağmen istikrarlı performanslar ortaya koymakta zorlanarak alışılmadık bir durumda bulunuyor. Juventus ve Lazio karşısındaki bol gollü beraberlikler ile Atalanta'ya karşı üç farklı üstünlüğünü neredeyse kaybettiği, gergin geçen 3-2'lik galibiyet, taraftarların daha fazla istikrar istemesine yol açtı. Goncalo Ramos'un dönüşü, zorlu maçlarla yoğunlaşmaya başlayan takvim öncesinde hücum hattına zamanında gelen bir destek sağlıyor.

Amorim sözlerini şöyle tamamladı: “Goncalo Ramos oynamaya hazır, aksi hâlde burada olmazdı. Hafta içinde bir sorunu vardı, iyileşti. Yedek kulübesindekiler de dâhil burada bulunan herkes oynamaya hazır.” Milan'ı, hafta içinde Bologna ile oynayacağı maçın ardından ezeli rakibi Inter'e karşı merakla beklenen Derby della Madonnina'nın da yer aldığı kritik bir hafta bekliyor.