Barcelona'nın Villarreal karşısındaki geri dönüşü, Real Madrid ile yeni bir polemik dalgasını ateşledi. Katalan kulübünün eski yöneticilerinden biri galibiyeti ezeli rakibine alaycı mesajlar göndermek için fırsata çevirdi. Bu açıklamalar, iki taraf arasında tırmanan anlaşmazlıkları, özellikle de son günlerde yeniden gündeme gelen hakem tartışmalarını bir kez daha ön plana çıkardı.

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Barcelona, Camp Nou'da iki golle geriye düştüğü maçta Villarreal'i 3-2 yenerek heyecan dolu bir galibiyet aldı ve 36 puanla, Real Madrid'in üç puan önünde La Liga liderliğini korudu. Bu sonuç, Barcelona'nın eski sözcüsü ve Sandro Rosell yönetimi döneminde genel sekreterlik görevini üstlenen Toni Freixa'yı sosyal medya hesaplarından skoru yorumlamaya yöneltti.

Freixa maçın ardından "Barcelona zirvede. Diğerleri hayal kurmaya devam ediyor" diye yazdı. Bu mesaj, Real Madrid'e ve kulübün şampiyonluk yarışına yönelik açık bir alay içeriyordu. Freixa ardından Madrid kulübüne yakın medya seslerine daha sert eleştiriler yöneltti.

Freixa bir başka paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Şu an işin en güzel yanı, tökezleyeceğimizi düşünen herkesin ağlamasını ve polemik yaratmasını dinlemek. Onlar nefretlerinden çıldırıyor, biz ise keyif alıyoruz. Harika bir şey."

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Eski yöneticinin sözleri, iki kulüp arasında yeniden alevlenen gerginliğin ortasında geldi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün genel kurulunda Negreira davasını yeniden gündeme getirmiş ve Barcelona'yı son yirmi yılda yararlandığı iddia edilen hakem yardımları konusunda eleştirmişti.

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Perez, VAR uygulamasının başlamasından bu yana iptal edilen gollere ilişkin rakamlara dayanarak Real Madrid'in 42, Barcelona'nın ise 19 golünün iptal edildiğini belirtti. Real Madrid taraftarları bu istatistiği rekabetin adaletini sorgulamak için kullanırken, Barcelona taraftarlarının bir kesimi ise kendi bakış açılarına göre tam tersini, yani Real Madrid'in tarihi boyunca hakem kararlarından daha fazla yararlandığını savunuyor.

Saha dışındaki polemiklerin ötesinde Barcelona, sahada güçlü bir yanıt verdi. Katalan ekibi, Camp Nou tribünlerini susturan şok bir başlangıçla 10 dakika dolmadan iki golle geriye düştü. Ancak pes etmeyi reddeden takım, ikinci yarıda Villarreal üzerinde kurduğu ezici hücum ve sürekli baskı sayesinde geri dönerek maçı 3-2 kazanmayı başardı.

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Skor 2-0'ken 23. dakikada penaltı kaçırmasına rağmen Lamine Yamal, geri dönüşün en parlak ismi oldu. Katalan ekibinin hücum hareketlerini yöneten Yamal, takımının oyunun kontrolünü ele geçirmesine de katkı sağladı. Böylece Barcelona önemli üç puanı hanesine yazdırdı ve Real Madrid (36 puan) karşısındaki üç puanlık farkı korudu. Katalan ekibi önümüzdeki çarşamba Bakü'de Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Sabah ile karşılaşacak.

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Teknik direktör Hans Flick'in öğrencileri, lig aşamasını ilk sekiz içinde tamamlama şansını artırmak ve son 16 turu play-off'una kalmaktan kaçınmak için deplasmanda kazanmak zorunda. Villarreal karşısındaki geri dönüş ise Avrupa maçı öncesinde oyunculara önemli bir moral desteği sağladı.

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