Çin ile Kylian Mbappe arasındaki meselede yaşanan çılgınlığın boyutlarını kavramak için, kontrolden çıkan bu son tepki dalgasını neyin başlattığına bir kez daha bakalım. Mbappe, bir podcast kaydı başlamadan önce makyaj odasında sosyal medyada sıkça sorulan birkaç soruyu yanıtladı. Bunlardan biri şuydu: Yüzünün kullanıldığı hangi meme'e en çok güldün?

Bunu anlamak için aslında Mbappe'nin yalnızca harika bir forvet değil, aynı zamanda yürüyen bir meme olduğunu bilmek yeterli. AS Monaco'daki kariyerinin başlangıcından bu yana internet dünyası onun görünüşü ve bazı davranışlarıyla dalga geçiyor.

Teenage Mutant Ninja Turtles'daki Donatello'ya benzediği iddiasıyla Mbappe'nin başı Ninja Kaplumbağalar karakterlerinin üzerine yerleştirildi. Kollarını kavuşturduğu gol sevinci, en sıradan işler bile başarıyla tamamlandığında paylaşılıyor (Çöpü dışarı çıkardın: Mbappe'nin kollarını kavuşturduğu sevinç!). Mbappe'nin sözde pis kahkahasıyla ilgili meme'ler de var, onun sözde ölümcül bakışını gösterenler de.

Bir de Mbappe-diktatör meme'leri var.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Bunlar, Mbappe'nin sahada zaman zaman biraz fazla otoriter davranmasına ve takım arkadaşlarına çok fazla emir vermesine gönderme yapıyor. Mbappe bu meme'lerle büyüdü, onları biliyor ve daha önce de birçok kez herkesin önünde kendisi de onlara güldü.

Dolayısıyla, üstelik daha Mart 2026'da, yüzünün kullanıldığı hangi meme'e en çok güldüğü sorulduğunda gülerek şu yanıtı verdi: "Çok var. En çok güldüğüm, yüzümün sanırım Çinli bir diktatörün bedenine yerleştirildiği video. Arkadaşlarımla PlayStation oynarken onu sık sık kullanıyorum."

Kylian Mbappe, kendisine güldüğü için cancel edildi

Yani Mbappe ve İspanya La Liga'sı, Mbappe yarım yıl önce Çinli bir diktatöre diktatör dediği için Çin rejimi tarafından cancel edilmedi. Öyle olsaydı bile bu yeterince kötü olurdu. Mbappe, kendisine güldüğü için orta ölçekli bir diplomatik krize yol açtı. Bütün bunları daha da üzücü ve çok şey anlatan bir hâle getiren de bu.

Mbappe ve Real Madrid şimdi yıldız oyuncunun "düşüncesizce sözleri" için Çin halkından özür dilerken sağduyu bile şu soruyu soruyor: Tam olarak ne için? Mbappe'yi kamuoyu önünde azarlayan ve Çinli reklam ortaklarının önünde el pençe divan duran İspanya Ligi Başkanı Javier Tebas için de insan, ilk kez, biraz daha akıl ve omurga diliyor.

Mbappe meselesi, otoriter rejimlerin ironiye ve sözde eleştiriye yaklaşımı hakkında ilk bakışta düşünülebileceğinden daha az şey söylüyor. Çin'in Mbappe'nin sözlerine tepkisi, Çin ölçülerine göre bile tamamen aşırı olabilir. Ama buna gerçekten şaşıran biri, muhtemelen Çin'deki internet sansürünün çocukları korumaya hizmet ettiğine de inanıyordur.

Mbappe meselesi, tepki kültürü üzerine bir ders niteliğinde

Mbappe meselesi, giderek yayılan tepki kültürü üzerine asıl dersi veriyor: Artık bugün tam olarak neye tepki gösterdiğimizin önemi yok. Yeter ki biri açıklama yapmak zorunda kalsın, yeter ki biri özür dilemek zorunda kalsın, yeter ki biz tepki göstermiş olalım.

Bu olayda Mbappe 6,5 milyon avro değerindeki reklam anlaşmalarını kaybederken İspanya Ligi de 400 milyon avroya varan bir gelirden mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Öte yandan Çin yönetimi, Çin halkına topluca ağır biçimde aşağılandığını anlatıyor. Elbette daha fazla bağlam sunmadan; çünkü büyük lider Mao Zedong hakkında yapılan şakalar, hatta şaka olduğu düşünülen sözler bile tabu. Oysa söz konusu futbolcu, gerçekte yalnızca kendi aleyhine yapılmış kötü bir şakaya gülmüştü.

Yanlış kişilerle yatağa girince böyle oluyor

Mbappe'nin bunun için özür dilemek zorunda kalması gülünç. Real'in ve özellikle Tebas'ın buna katılması ise utanç verici. Bu tepkiyi aslında neyin başlattığını ve giderek sertleşen karşı tarafın belki nasıl yeniden sakinleştirilebileceğini düşünmek yerine otoriter bir rejimin önünde eğiliyorlar.

Ama sürekli yanlış kişilerle yatağa girince sonuç herhâlde böyle oluyor. Otoriter rejimlerle iş yapanlar bunun bedelini öder. Bu, siyasette de futbolda da böyledir.

Bu durum, Bayern Münih gibi kulüpler için de bir uyarı olmalı. Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü, taraftar protestolarının ardından Katar'la ortaklığını ve daha sonra Ruanda sponsorluğunu sona erdirmiş olabilir. Ancak yöneticiler, protestoların neden yapıldığını gerçekten anlamış izlenimi vermedi.

Bu tür ortaklıklardan gelen parayı kabul edenler, meselenin bir noktada yalnızca sponsorluktan ibaret kalmayacağını bilmelidir. Hangi görüntülerin yayımlanabileceği ve hangi sözlerin söylenemeyeceği de gündeme gelecektir.

Bu ülkede "cancel culture" kavramına, özellikle sağdaki sığ düşünceli kişiler, basit fikirlerine bir kez daha itiraz edildiğinde sık sık başvuruyor. Oysa burada cancel culture'ın gerçekte ne anlama gelebileceği görülüyor: Real Madrid ve La Liga, en önemli oyuncularını yalnız bırakıp otoriter bir rejimin baskısına boyun eğiyor.

Çin propagandasının destekçileri

Üstelik bu ilk kez olmuyor: Real, Ağustos 2026'da Nepal ve Tibet'teki yıkıcı sel felaketinin kurbanları için yas tutulan bir sosyal medya paylaşımını da herhangi bir açıklama yapmadan silmişti. Bir kez daha söyleyelim: Doğal afetin ardından insanların yaşadığı acıya dikkat çeken bir paylaşım.

Ancak Çin yönetimi görünüşe göre bunda bile siyasi bir tutum gördü. Çin, Tibet'i tanımıyor; rejim bütün bölgeyi elinden geldiğince cancel ediyor. Real Madrid gibi davranan bir kulüp ise, ki Real bu konuda tek örnek değil, iş ortağı olmaktan çıkıp onun propagandasına destek verir hâle geliyor.