Önemli isimlerin imzasını taşıyan açık mektup: UEFA ve diğerleri Gianni Infantino’ya karşı baskıyı artırıyor

“Futbol dünyanın en büyük ortak tutkusu. Ne tek bir kişiye ne de bir kuruma aittir” diye yazdılar “futbol ailesine” hitaben kaleme aldıkları açık mektupta. FIFA’nın son dönemdeki büyümesi her ne kadar “gerçek” olsa da, bunun “asla tek bir kişinin eseri” olmadığı belirtildi.

Mektubu Ceferin’in yanı sıra Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Salman bin Ibrahim Al Chalifa ve Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu’nun (CONCACAF) başkanı Victor Montagliani de imzaladı. Buna ek olarak kıtasal konfederasyonların genel sekreterlerinin de imzaları yer aldı. Ortak açıklamada, “üyelerini temsil eden konfederasyonlar” olarak konuştukları ifade edildi.

Yazıda, “Futbolda liderlik”, “bu sorumluluğu kendisine emanet eden futbol ailesine hizmet etme” yükümlülüğünü de beraberinde getirir denildi: “Güven aldatmayla zedelendiğinde, bir kişi kendisine yetki emanet eden kolektifin üstüne kendisini koyduğunda, bu görev ihmal edilmiş olur.” Yazıda Infantino’nun ismi açıkça anılmadı.

Yazarların amacının üye federasyonları bölmek ya da birlikte alınmış kararları - örneğin Dünya Kupalarının verilmesi gibi - gözden geçirmek olmadığı, aksine “daha temel bir mesele: oyunun bütünlüğü ve onu yönetmek üzere seçilenlerin bütünlüğü” olduğu ifade edildi.

FIFA son olarak Gianni Infantino’ya destek vermişti

Hafta sonunda dünya futbolunun patronu FIFA, Infantino’ya destek vermiş ve eleştirmenlere karşı geniş çaplı bir çıkış yapmıştı. FIFA açıklamasında, “Bazı aktörlerin FIFA’yı ve başkanını zayıflatmaya yönelik hedefli ve sürekli çabalarının olduğu giderek daha açık hale geliyor” denildi. Şimdi ise beklenen yanıt geldi.

FIFA’nın, artık suya düşen yatırımcı anlaşması sürecine ilişkin “hatalar” yapıldığını kabul etmesi de kıtasal konfederasyonların önde gelen isimlerini ikna etmedi. Futbol kurumlarının bilinçli şekilde oldubittiyle karşı karşıya bırakılmasının planlandığı yönündeki suçlamalarını yinelediler. Mektupta, “Zaman baskısı altında ve anlamlı bir istişare olmadan sunulan, üye federasyonlar şartlarını usulüne uygun biçimde inceleyemeden önce bir son tarihe doğru ilerletilen bir teklif, bir dikkatsizliğin sonucu değil; kontrolü sınırlamayı amaçlayan bir niyetin sonucudur” denildi.

“FIFA Dünya Kupası’nı satma” girişiminin, “FIFA’nın aslında hizmet etmesi gereken kurumlara karşı temel bir güven ihlali” olduğu savunuldu. Ayrıca Ceferin ve beraberindekiler, FIFA’nın son haftalardaki olaylara ilişkin duyurduğu incelemenin tamamen bağımsız bir merci tarafından yürütülmeyecek olmasını da eleştirdi. “Hesap verebilirliğin olması gereken yerde sessizlik, açıklığın olması gereken yerde ise mesafe var.”

Şu ana kadar Mart 2027’deki seçim için açıklanmış tek aday olan Infantino, daha sonra geri çekilen yatırımcı planının sürpriz biçimde tanıtılmasından bu yana yoğun eleştirilerin hedefinde.