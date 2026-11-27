Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, LaLiga'nın 14. haftasında yarın (cumartesi) Santiago Bernabeu'da oynanacak Deportivo Alaves maçı için 23 kişilik kadroyu açıkladı.

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Kadroda Fransız bek Ferland Mendy, 208 günlük aranın ardından yer alırken Trent Alexander-Arnold, Rodrygo Goes, Raul Asencio ve Endrick listede bulunmadı.

Mayıs ayında sağ bacağındaki rektus femoris kası tendonunda yaşadığı yırtılma nedeniyle ameliyat olan Mendy, 208 gün sonra ilk kez kadroya döndü.

Mourinho, bu dönüşü şu sözlerle duyurdu: "Mendy yarın yedek kulübesinde olacak. Kulübede olan biri oynayabilecek durumda demektir. Üç sol bekimiz var, bu çok fazla ama dönmesi herkes için çok iyi bir haber."

Mendy, sol bek pozisyonunda Cucurella ve Carreras'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi kadrosuna da kayıtlı değil.

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Trent Alexander-Arnold ise Mourinho'nun doğruladığı üzere ağır bir soğuk algınlığı nedeniyle kadroda yer almadı ve evinde kaldı.

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Rodrygo'nun dizindeki sakatlıktan kurtulması için ise daha fazla zamana ihtiyacı var. Teknik direktör, oyuncunun dönüşüyle ilgili olarak "Onu ne Arsenal maçında ne de yıl sonuna kadar ligde oynarken görüyorum" dedi.

Raul Asencio ise kaval kemiğindeki stres kırığından kurtulma sürecinin son aşamasında bulunuyor. Bireysel çalışmalarını sürdüren oyuncu, henüz kadroya girecek duruma gelmedi.

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Kulübün 23 Kasım tarihli sağlık raporuna göre sol adduktor kasında sakatlık bulunan Endrick'in iki ila üç hafta forma giyememesi bekleniyor. Genç oyuncu Alaves'in yanı sıra 2 Aralık'taki Real Sociedad ve 6 Aralık'taki Athletic Bilbao maçlarında da forma giyemeyecek. 9 Aralık'taki Arsenal maçına yetişip yetişemeyeceği ise belirsiz.

Real Madrid'in Deportivo Alaves maçı kadrosu şöyle:

Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre

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Defans: Militao, Huijsen, Konate, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Mendy, Dumfries.

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago.

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Hücum: Vinicius Junior, Mbappe, Carlos Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande.

Mourinho, maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "İki maç arasında iki gün kısa bir süre, ancak üç gün yeterli. Son maçta oynayan oyuncuların toparlanması konusunda bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Alaves'in çalışmasını beğeniyorum, çok net ve belirgin bir kimliği var. Yine zorlu bir maç bekliyorum."

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Mourinho şöyle devam etti: "Üst üste üçüncü iç saha maçımız ve kazanmamız gerektiği aklımızdaydı. Kazanamadığınız her puan kaybedilmiş bir puandır ve belirleyici olabilir. Üç puanı almak için mücadele etmeliyiz."

Real Madrid, 13 maçta topladığı 33 puanla, 36 puanlık lider Barcelona'nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Atletico Madrid 31 puanla üçüncü, Alaves ise 16 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

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Eflatun-beyazlılar maça tüm kulvarlarda üst üste 10 galibiyetlik seriyle çıkacak. Bu serinin son halkası, Şampiyonlar Ligi'nde 0-1 geriye düştükten sonra Eindhoven'ı 5-1 yendiği maç oldu. Takım ayrıca bu sezon ligde kendi sahasında oynadığı altı maçın tamamını kazandı.