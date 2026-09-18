Önemli bir silah: Milli araya girmeden önce Fas'tan sevindiren haber

Muhammed Vehbi yönetimindeki Fas Milli Takımı, eylül ve ekim aylarına ait uluslararası ara dönemin başlamasına birkaç gün kala sevindirici bir haber aldı.

"beIN Sports" ağı, Paris Saint-Germain oyuncusu Faslı milli futbolcu Aşraf Hakimi'nin sakatlığının ardından ilk kez bireysel olarak antrenmanlara döndüğünü doğruladı.

Paris, Brest karşısında alınan galibiyet sırasında Aşraf Hakimi'nin katkısından yoksun kalmıştı; zira Parisli savunmacının diz arka adalesinde bir sakatlık yaşadığı görülmüştü.

Başkent kulübü geçtiğimiz pazartesi resmi sitesinde yayımladığı açıklamada: "Dün geceki Brest maçında sağ uyluğunda hafif bir sakatlık geçiren Aşraf Hakimi, iki gün süreyle tıbbi tedavi görecek ve bu sürenin sonunda ek bir tıbbi muayeneden geçirilecek." ifadelerini kullandı.



Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi'nin, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk ve ikinci hafta karşılaşmaları kapsamındaki Gabon ve Lesotho maçları ile Gana'ya karşı oynanacak hazırlık maçı için davet ettiği oyuncuların listesini açıkladığını hatırlatalım.

Vehbi'nin listesinde, A Milli Takım saflarına ilk kez çağrılan bir dizi oyuncu yer aldı. Bunların başında, İspanya Ligi'nde 6 maçta 6 gol kaydederek parlayan Racing Santander oyuncusu Yasir ez-Zabiri geliyordu; ayrıca Abdullah Vezan, kaleci Alaa Belarouch, Süfyan el-Fevzi ve Tevfik Bintayeb de listeye girdi.

Liste ayrıca, geçtiğimiz yıllarda Fas Milli Takımı'nın temel taşları olan bir dizi oyuncuya da ev sahipliği yaptı. Bunların başında Yasin Bono, Münir el-Kejevi ve Aşraf Hakimi gelirken; son dönemde yaşadığı Sebte'ye destek forması kriz ve maruz kaldığı eleştirilere rağmen Nayef Aguerd ile Abdüssamed ez-Zelzuli de listede yer aldı.



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