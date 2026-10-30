Fransa Milli Takımı ve Chelsea, savunmacı Maxence Lacroix'nın sol bacağın arka adale bölgesinde yaşadığı yırtığın kesinleşmesiyle büyük bir darbe aldı. Bu sakatlık, oyuncunun kasım ayında yapılacak "Horozlar" kampına katılmasını engelleyecek.

Lacroix, önceki gün çarşamba günü İngiltere Lig Kupası'nda oynanan Chelsea-Liverpool karşılaşmasında sakatlandı. Ardından yapılan tıbbi testler sakatlığını teyit ederken, sahalardan birkaç hafta uzak kalacağı öngörülüyor.

Fransız RMC ağına göre, 26 yaşındaki Fransız savunmacının cumartesi günü Premier Lig'de oynanacak Manchester United maçında forma giyemeyeceği kesinleşti. Ayrıca UEFA Uluslar Ligi kapsamında Fransa'nın 12 Kasım'da İtalya ve aynı ayın 15'inde Türkiye ile oynayacağı iki maçta da yer alamayacak.

Sahalara dönüş tarihi ise hâlâ belirsiz; zira bu yıl sona ermeden maçlara yetişip yetişemeyeceği şüpheyle karşılanıyor.

Fransa ve Chelsea'deki güçlü başlangıcın ardından etkili bir eksiklik

Lacroix, geçen sezon Crystal Palace'taki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş, ardından Mart 2026'da Fransa Milli Takımı'na katılarak şimdiye kadar "Horozlar" formasıyla 11 uluslararası maça çıkmıştı.

Fransız savunmacı, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Didier Deschamps yönetiminde üç maçta forma giydi. Ayrıca Zinedine Zidane de son uluslararası ara döneminde milli takımın teknik ekibinin başında geçirdiği ilk dört maçın üçünde, bazı savunma direklerinin yokluğunda ona ilk on birde güvenmişti.

Lacroix, geçen temmuz ayında yaklaşık 60 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu ve teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde savunmanın göbeğinde vazgeçilmez bir unsur hâline gelerek Londra ekibinde iyi bir başlangıç yaptı.

Bu sakatlık, oyuncunun her iki takımda da üstlendiği rol ve kasım ayındaki önemli uluslararası randevuların yaklaşması göz önüne alındığında, Chelsea ve Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibini yeni bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.