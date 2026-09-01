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Önemli bir gelişme: Real Madrid'in Negreira davasındaki talebi reddedildi

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La Liga
Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
İspanya

Dava yakında sonuçlanacak mı?

Barcelona'daki yetkili mahkeme, Real Madrid'in Negreira davasındaki soruşturmanın altı ay daha uzatılması talebini reddetti. Bu, hakem teknik komitesinin eski başkan yardımcısı José María Enríquez Negreira'nın Barcelona'dan aldığı ödemelere ilişkin davada yaşanan yeni bir gelişme.

"Marca" gazetesine göre, soruşturmayı yürüten yargıç, Real Madrid'in ve savcılığın da desteklediği, bugün salı günü 1 Eylül'de sona eren soruşturma süresinin altı ay daha uzatılması talebini reddetti.

Mahkeme, Barcelona'nın 2001 ile 2018 yılları arasında Negreira ve oğlu Javier'e ödediği toplam 7,3 milyon euro tutarındaki ödemeleri soruşturuyor.

Uzatma talebinin reddedilmesine rağmen yargıç soruşturmayı kesin olarak kapatmadı; zira önümüzdeki kasım ayında iki tanığın daha dinlenmesi planlanıyor. Bunlar, Barcelona'nın eski oyuncusu ve rezerv takımın eski teknik direktörü Gerard López ile rezerv takımın delegesi Antonio A.

Yargıç, kasım ayında planlanan iki tanıklığın, son uzatma süresinin sona ermesinden önce dinlenmelerine karar verilmiş olması nedeniyle soruşturmanın uzatılmasını gerektirmediğini açıkladı.

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Yargıç ayrıca, Real Madrid'in uygulanmasını talep ettiği ek soruşturma işlemlerine ilişkin Barcelona mahkemesinin kararını beklemek amacıyla soruşturmanın uzatılmasını da reddetti; mahkeme bu talepleri daha önce reddetmişti.

Yargıç, Barcelona mahkemesinin ilerleyen süreçte Real Madrid'in talebini onaylaması halinde, soruşturma için belirlenen süre sona erdikten sonra uygulansalar bile bu soruşturma işlemlerinin geçersiz sayılmayacağına dikkat çekti.

Real Madrid, geçtiğimiz 14 Temmuz'da, Sivil Muhafızlar'ın soruşturma sonuçlarına dayanarak ve bunların spor yolsuzluğuyla ilgili devam eden bir suçun varlığına dair "doğrudan unsurlar ve deliller ile sağlam karineler" ortaya koyduğunu değerlendirerek soruşturmanın altı ay uzatılması için başvuruda bulunmuştu.

Böylece mahkeme, soruşturmanın kapatılmasına yönelik nihai adımın atılmasından önce belirli bazı adli işlemlerin sürmesiyle birlikte, Real Madrid'in davayı uzatma talebini reddetmiş oldu.

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