Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki derbi ve klasiko maçlarının tarihleri, turnuvanın mevcut sezon sonuna kadarki maç taslağının açıklanmasının ardından ön bilgi olarak belli oldu.

Basın haberleri, 2027 Asya Uluslar Kupası'nın gelecek yılın sonuna ertelenmesinin ardından Suudi Arabistan Roshn Ligi Birliği tarafından hazırlanan taslağın ayrıntılarını açıklamıştı.

Söz konusu taslağa göre, dört büyük takım arasındaki ilk maç, İttihad ile Ahli takımları arasında, İnma Stadı'nda, on beşinci haftada, önümüzdeki 10-12 Aralık tarihleri arasında oynanacak Cidde derbisi olacak.

Ardından Nasr ile Hilal takımları arasındaki Riyad derbisi, El-Evvel Park Stadı'nda, on yedinci haftada, 31 Aralık ya da 1 veya 2 Ocak günlerinden birinde oynanacak.

Gelecek yılın ilk klasikosu, önümüzdeki 21-23 Ocak tarihleri arasında, Ahli'nin Hilal ile karşılaşacağı, İnma Stadı'nda, turnuvanın yirminci haftasında oynanacak.

Yirmi ikinci haftada ise Nasr ve İttihad takımları arasında yeni bir klasiko, El-Evvel Park Stadı'nda, önümüzdeki 4, 5 ya da 6 Şubat günlerinden birinde oynanacak.

İttihad ile Hilal arasındaki üçüncü klasiko ise Cidde'deki İnma Stadı'nda, önümüzdeki 25-27 Şubat tarihleri arasında, Roshn Ligi'nin yirmi beşinci haftasında oynanacak.

Önümüzdeki 11-13 Mart tarihleri arasında, mevcut sezonun son klasiko maçı oynanacak; Nasr, El-Evvel Park Stadı'nda, yirmi altıncı haftada Ahli ile karşılaşacak.

Ardından Ahli ile İttihad arasındaki Cidde derbisi, İnma Stadı'nda, önümüzdeki 12-14 Mayıs tarihleri arasında, otuz ikinci haftada oynanacak.

Son haftada ise Hilal ile Nasr arasındaki Riyad derbisi, Kingdom Arena Stadı'nda, önümüzdeki 28 Mayıs günü oynanacak.

Onuncu haftadan ertelenen ve önerilen tarihi bu taslakta açıklanmayan bazı maçların bulunduğu, bunların başında ise Ahli ve Nasr takımları arasındaki klasiko maçının geldiği belirtiliyor.