Bir basın raporunda, bugün Pazartesi günü, Paris Saint-Germain'in yetenekli oyuncusunun transfer dosyasını kapatmak için en üst düzeyde alarma geçtiği, oyuncunun önümüzdeki dönemde ayrılmasından endişe ettiği belirtildi.

"As" gazetesine göre, henüz 17 yaşında olan sağ bek David Boly, Paris Saint-Germain gençlik akademisinin en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor ve henüz herhangi bir profesyonel sözleşme imzalamadı. Paris Saint-Germain ise ona son derece cazip bir mali teklif sundu.

Bununla birlikte, David Boly'nin tek bir şartının olduğu söyleniyor: Fransa Ligi'nde daha fazla oyun süresi alma isteği.

Luis Enrique genç oyuncusu hakkında konuştu ve sabırlı olunması gerektiğini vurguladı: "Her gün bizimle antrenman yapıyor ve çok daha rahat hale geldi... Ona oynama fırsatı vermenin zamanı geldi. Gözle görülür bir ilerleme gösterdi."

Akademi mezunu oyuncu diğer Avrupa kulüplerinden teklifler alıyor; bu da Paris kulübünü en üst düzeyde alarma geçirdi.

Daha önceki basın raporlarının, Barcelona'nın yükselen yeteneğin akıbetini yakından takip ettiğini ve geçtiğimiz yaz Barça'nın yeteneği Drew Fernandez'i kadrosuna katan Fransız kulübünden intikam almak amacıyla oyuncuyu kapmayı umduğunu teyit ettiğini hatırlatalım.