Özen, Portekizli orta sahanın beklentilerin çok üzerine çıktığını vurguluyor.

Fenerbahçe’nin orta sahası Miguel Crespo, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor.

Portekizli orta saha, Jorge Jesus’un sisteminde Willian Arao ile birlikte ön alan baskısında oldukça etkili oluyor.

Orta alanda ikinci topları adeta bir canavar gibi süpüren Crespo, ilk geldiğinde kendisini beğenmeyen Önder Özen’i de etkilemiş durumda

Ne söylendi?

Vole Teknik programında konuşan Özden, Crespo ile ilgili düşüncelerinin değiştiğini şu sözlerle anlattı:

“Geçen sene bir hata yaptım ve Miguel Crespo’nun Fenerbahçe’de oynayamayacağını söyledim. Daha sonra Crespo hepimizi ikna etti.

“Ancak şunu da söylemek zorundayım. Üşenmedim, bir daha izledim. İlk gördüğüm maçı bir daha izledim. Evet manevra yapma konusunda gerçekten çok eksik görünüyordu. Belli ki hazır değildi. O hatayı yaptık ve oyuncuya bir şans daha vermedik. Ben bunu ilk defa yaptım.”

Miguel Crespo bu sezon kaç maç oynadı?

26 yaşındaki orta saha, 2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda dokuz maça çıktı.

Crespo, söz konusu dokuz karşılaşmada defansif katkısının yanı sıra bir gol atıp bir de asist yaptı.

Portekizli, vatandaşı olan Jorge Jesus’un en büyük gözdesi konumunda.