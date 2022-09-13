Beşiktaş'ın eski sportif direktörü, siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı Brezilyalı yıldıza ilişkin ilginç bir bilgi verdi.

Beşiktaş'ta bir dönem sportif direktörlük görevini üstlenen Önder Özen, Vole'de katıldığı programda yaptığı açıklamada Anderson Talisca'yı Brezilya ekibi Bahia'nın formasını giydiği dönemde siyah-beyazlı takıma getirmek istediğini ancak oyunun transferi için Beşiktaş'ın o dönemki yöneticilerini ikna etmeyi bir türlü başaramadığını açıkladı.

Önder Özen ne söyledi?

Beşiktaş'ın o dönem Brezilyalı yıldızı 1 milyon euro karşılığında kadrosuna rahatlıkla katabileceğini belirten Özen, altyapı maçlarında ikinci forvet ve 10 numara gibi oynayan Talisca'nın A takım maçlarında 6 numara oynadığını ve Beşiktaş yönetiminin Talisca'yı bu nedenle ilk olarak 6 numara sandığını söyledi.

Talisca için Beşiktaşlı yöneticileri ikna edemediğini aktaran Özen, dönemin başkanı Fikret Orman'a bu transfer için çok ısrarcı olduğunu aktardı:

"Beşiktaş'ta transferi yapma şansım olsaydı benim ilk planım Duvan Zapata'ydı. Arkasına Manuel Lanzini, Hector Villalba ve Angel Correa ile yapmak istiyordum. Stopere de Corinthians'ın kaptanı Gil gelecekti. Bir başka planım ise Ricardo Goulart'tı. Goulart için diz çöküp yalvardığımı hatırlıyorum. Arkasına o zaman Bahia'da oynayan Talisca. Çok ucuzdu Talisca, 1 milyona çok rahat biterdi. Gece uçaktan indim. Goulart, Gil ve Taliscalı takım için başkana diz çöktüm. Bahia'da oynayan Talisca için Beşiktaşlı yöneticilere çok ısrar ettim. 'Santrfor arkası değil bu, 6 numara' dediler. Wyscout'u açıp bakıyorlar, santrfor arkası olduğu konusunda bir türlü ikna edemedik"

Beşiktaş'a o dönem değil ancak sonrasında 2016-2017 sezonunda Benfica'dan transfer olan Talisca, siyah-beyazlı takımda geçirdiği iki sezonda adını unutulmazlar arasına yazdırmıştı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmasında önemli rol oynayan Talisca, siyah-beyazlı forma altında attığı gollerle bir de Süper Lig şampiyonluğu elde etmişti.