Önde gelen isimler Manchester City’nin katılımı konusunda endişelerini dile getiriyor: UEFA çaresiz görünüyor

BBC'nin haberine göre futbol dünyasının önde gelen isimleri, Manchester City'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilecek olması nedeniyle endişe duyuyor. Söz konusu ismi açıklanmayan kişiler, başının üzerinde dev bir ceza tehdidi bulunan kulübün bu turnuvadan ya da başka bir Avrupa kupasından milyonlar kazanabilmesini uygun bulmayacaklarını ifade ediyor.

Eylül ayının sonunda ortaya çıkan haberde Premier League'in, City'yi 115 suçlamanın tam 114'ünü ihlal etmekten suçlu bulduğu belirtildi. City, 2009 ile 2018 yılları arasında ticari ortaklarla yapılan sahte sözleşmeler üzerinden yaklaşık 1 milyar euro geliri gizledi.

City karara itiraz etti ve masum olduğunu savunmayı sürdürüyor, ancak İngiliz medyası her halükarda ağır bir cezanın kapıda olduğunu öngörüyor. Bu cezanın tam olarak ne olacağı ise henüz belirsiz. İhlallerin muazzam boyutu nedeniyle elde neredeyse hiçbir emsal bulunmuyor.

Everton, 2023'te Premier League kurallarına göre izin verilenden yaklaşık 20 milyon euro daha fazla harcama yaptığı için 10 puan silme cezası aldı. Liverpool ekibi itiraz etti ve ceza sonunda neredeyse yarıya inerek 6 puan silmeye düşürüldü.

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BBC yakın zamanda birçok önde gelen isimle görüştü ve şu ifadeleri kullandı: "City itirazı kazanamaz ve bu nedenle ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, Avrupa'nın elit kulüpleriyle rekabet etmesine ve bunun beraberindeki mali avantajlardan yararlanmasına izin verilmesinin kabul edilemez olacağı yönünde bir kanaat hakim."

Bir kaynak, City'nin lisansının UEFA'da konuşulan konulardan biri olduğunu, ancak izinlerin güncel bilgilere dayanması nedeniyle yapılabilecek fazla bir şey olmadığını belirtiyor. Ayrıca geçmişteki ihlallere dayanan yaptırımlar da dikkate alınmıyor.

Bir kulüp asgari kabul kriterlerini karşılıyorsa, UEFA lisansı reddedilemiyor. Son on yıldaki şike mahkumiyetleri ya da çok kulüplü sahiplik yapısıyla bağlantılı bir ihtilaf, UEFA'nın lisansı geri çekmesi için gerekçe oluşturabiliyor, ancak bunlar City için geçerli değil.

UEFA'nın yine de, İngiltere'de yaklaşan cezaya dayanarak City'nin asgari şartları karşılayıp karşılamadığını incelemek üzere bir süreç başlatma imkanı bulunuyor. Senaryolar yakında UEFA yönetimi ve kulüplerin Financial Fair Play kurallarına uyup uymadığını denetleyen UEFA'nın bağımsız mali komisyonu CFCB tarafından ele alınacak.

Yine de böyle bir soruşturmanın da City'yi bir Avrupa organizasyonuna katılmaktan alıkoyamayacağı görülüyor. UEFA, 2020'de City'ye 2012 ile 2016 arasındaki FFP kurallarının 'ciddi ihlalleri' nedeniyle zaten iki yıllık bir men cezası vermişti. Ancak CAS, ihlallerin UEFA kurallarına göre zamanaşımına uğradığını belirterek bu cezayı kaldırdı.

"Lisanslar mevcut mali performansa göre veriliyor, dolayısıyla bunu reddetmenin dayanakları belirsiz", dedi bir kaynak BBC'ye. City'nin itirazı reddedilirse kulüp puan silme, transfer yasağı ve hatta küme düşme gibi cezalarla karşı karşıya kalabilir.

City'ye yönelik tüm süreç yıllardır devam ediyor, bu nedenle ceza talebinin ancak mevcut sezonun bitiminden sonra belli olması oldukça mümkün. City için cezanın miktarının belirleneceği duruşmanın ise henüz takvime bağlanması gerekiyor. Böylece City, bu sezon buna hak kazanması halinde gelecek sezon hem Championship'te hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir.

City bu sezon bir (puan) cezası alır ve bu yüzden sıralama üzerinden Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemezse bile, Carabao Cup'ı (Konferans Ligi) ya da FA Cup'ı (Avrupa Ligi) kazanarak yine bir Avrupa bileti alabilir. Röportaj verilen etkili isimler de bu ihtimali adaletsiz olarak görüyor.



