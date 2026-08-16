Barcelona, genç orta saha oyuncusu Toni Marquez'in geleceğini netleştirdi. Katalan kulübü, yeni sezon başlamadan önce kadrosunu yeniden düzenlemek için attığı adımlar kapsamında, 19 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Portekiz ekibi Sporting Braga ile anlaşmaya vardı.

"The Athletic" gazetesi, Barcelona'nın Marquez'in transferi için Sporting Braga ile 10 milyon euro ve ek bonuslar karşılığında anlaştığını bildirdi. Böylece oyuncunun, A takıma yükselişine tanıklık eden ancak ardından süre alışlarının azaldığı bir dönemin yaşandığı Katalan kulübüyle olan yolculuğu sona ermiş oldu.

Marquez geçen sezona yedek takım kadrosunda başlamış, ardından Hansi Flick yönetiminde A takımda görev alma fırsatı bulmuştu; ancak özellikle mevcut hazırlık döneminde Alman teknik adamın planlarında kalıcı bir yer edinmeyi başaramadı.

Katalan orta saha oyuncusu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Barcelona'nın Udine Üçlü Turnuvası'nda Udinese ile oynadığı ve takımın 1-0 kaybettiği maçta yalnızca 28 dakika sahada kaldı. Böylece resmi müsabakaların başlamasına az bir süre kala geleceği tartışma konusu haline geldi.

Marquez, Barcelona A takımındaki ilk maçına geçen yıl şubat ayında çıkmış; Camp Nou'da Real Mallorca karşısında 6 dakika süre almış, karşılaşma Katalan ekibinin 3-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Oyuncu, sezon sonunda bir maça daha çıkmış; La Liga'nın otuz altıncı haftasında, Barcelona'nın 1-0 kaybettiği ve ligi zaten şampiyon olarak tamamladığı Alaves maçında 3 dakikalık sürede sonradan oyuna girmişti.

Marquez'in Sporting Braga'ya transferi, Portekiz kulübünün içinde yer alan aşina bir İspanyol ortamının varlığında gerçekleşiyor. İspanyol teknik direktör Carlos Vicens tarafından çalıştırılan takımda Victor Gomez, Sergio Barcia, Gabri, Fran Navarro ve eski Barcelona forveti Pau Victor olmak üzere 5 İspanyol oyuncu bulunuyor.