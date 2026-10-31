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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Çeviri:

“Ondan sonra teknik direktöre sorabilirler”: Niko Kovac, BVB-Bayern maçının ardından Nico Schlotterbeck’in dikkat çeken imasına açıklık getirdi

Bundesliga
Bayern Münih - Dortmund
Bayern Münih
Dortmund
N. Kovac
N. Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund'un cumartesi akşamı Bayern Münih deplasmanında 2-2 berabere kalmasının ardından dörtlü savunma konusu açılınca, bir gün önceki görünüşe göre çalkantılı geçen son antrenmandan söz etti.

BVB'nin Sky yayınında, Münih'teki büyük maçta alışılmış üçlü savunma yerine sürpriz bir şekilde dörtlü savunmayla oynaması sorulduğunda Schlotterbeck önce şunları söyledi: "Teknik direktör benimle ve Waldi'yle (Waldemar Anton, editörün notu) konuşup buna nasıl bakacağımızı sordu. Benim için mesele diziliş değil; sahadaki yoğunluk, oynama keyfi ve ikili mücadeleleri kazanma isteği."

Joane Gadou, FCB karşısında üçlü savunmanın sağında oynamak yerine sağ bek olarak görev aldı. Schlotterbeck, Gadou'nun bu görevi "gerçekten çok iyi" yerine getirdiğini söyledi. Ardından BVB kaptanı şunu açıkladı: "Son antrenman pek iyi değildi, bunu daha sonra teknik direktöre sorabilirsiniz."

Nitekim Sky, kısa süre sonra Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac'a bunu sordu. Kovac, "Dün dörtlü savunmayı çalıştık ve bazı durumları denedik. Tam olarak memnun kalmadım" dedi. Ayrıntıya girmek istemeyen Kovac, esprili bir dille şöyle devam etti: "Ama son antrenman iyi gitmediğinde maç genellikle daha iyi olur. Oyuncular zaten milli takımda dörtlü savunmayla oynuyor, bu yeni bir şey değil."

BVB, Bayern Münih karşısında son bölümde bir puan aldı

Dörtlü savunmanın solunda Daniel Svensson görev yaptı. Kovac yönetimindeki Dortmund'un genellikle kullandığı diziliş nedeniyle diğer kanat beki olması beklenen Maximilian Beier ise Allianz Arena'da daha hücuma dönük bir rolde sağ kanatta oynadı.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
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Dortmund, 38. dakikada Konrad Laimer'ın FCB'yi öne geçiren golüyle geriye düştü. Serhou Guirassy'nin bir saatlik oyunun ardından attığı 1-1'lik beraberlik golünün sevinci kısa sürdü. Dayot Upamecano kısa süre sonra gol atınca Bayern yeniden öne geçti. Ancak sonradan oyuna giren Fabio Silva'nın son bölümde attığı gol, maçın 2-2 bitmesini sağladı ve BVB'ye bir puan kazandırdı.

Kovac, takımının özellikle mücadeleci performansından son derece memnundu. Hırvat teknik direktör, "Oyuncularımın bugün Bayern'den iki kilometre daha fazla koştuğunu düşünüyorum. Maçın kaderinin belirlendiği son 15 dakikada bu seviyede ayakta kalmak için buna ihtiyacınız var. Oyuncularım çok formda" dedi.

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