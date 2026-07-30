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Hoeneß EberlGetty Images
Christian Guinin

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"Ondan özür diledim": Uli Hoeneß, Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl ile ilişkisinde hata yaptığını kabul etti

Club Friendlies
FC Rottach-Egern - Bayern Münih
FC Rottach-Egern
Bayern Münih

Uli Hoeneß, Bayern Münih'in Rottach-Egern ile oynadığı hazırlık maçı sırasında Max Eberl ile ilişkilerindeki hataları kabul etti.

Alman rekor şampiyonunun dokuzuncu lig ekibine karşı beklendiği gibi 15-0 kazandığı maçta Hoeneß, Sport1'e yaptığı açıklamada, mayıs ayındaki DFB-Pokal finalinden hemen önceki sözleri nedeniyle FCB'nin sportif yönetim kurulu üyesinden özür dilediğini söyledi.

O dönemde Münih ekibinin patronu ve onursal başkanı, Spiegel'e verdiği röportajda Eberl'in 2027 yazında sona erecek sözleşmesinin ötesinde kulüpte kalma şansını "60:40" olarak nitelendirmişti.

Hoeneß, "Öncelikle şunu söylemeliyim ki, kendime inanılmaz derecede kızdım" derken, ayrıca sözlerinin VfB Stuttgart'a karşı oynanacak kupa finalinden önce yayımlanacağını hesaba katmadığını da açıkladı. 74 yaşındaki isim, bunun "safça" olduğunu söyledi.

Hoeneß, "Belli ki sözlerim çok hoşlarına gitmiş ki daha cumartesi sabahı kamuoyuna servis edildi. Bu nedenle Max'e kupa maçından önce elbette iyi davranmamış oldum ve ben de kendisinden özür diledim" ifadelerini kullandı.

Max EberlGetty Images

Uli Hoeneß, Max Eberl'e FC Bayern'de destek verdi

Bu arada durumun artık tamamen farklı olduğu belirtildi. Hoeneß, bu yöndeki bir soruya yanıt verirken, Eberl'in 2027'nin ötesinde de Alman rekor şampiyonunda çalışma ihtimalini "şu anda yüzde 100" olarak gördüğünü söyledi.

Club Friendlies
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
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Jeju SK
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Eberl'in kendisi de çarşamba günü bir görüşmeden söz etmiş, Patron Hoeneß ile ilişkisinin çok iyi olduğunu belirtmişti. Bayern'in sportif yönetim kurulu üyesi, 1 Mart 2024'te Hasan Salihamidzic'in yerine Säbener Straße'ye gelmişti.

2027'ye kadar devam eden sözleşmenin gerçekten uzatılıp uzatılmayacağına denetim kurulu karar vermek zorunda. Bunun için belirleyici toplantı, muhtemelen ağustos sonundaki toplantı olacak.

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