Zira veri sağlayıcısı Opta'nın tespitine göre, Avusturyalı millî futbolcu Rojiblancos karşısında Şampiyonlar Ligi istatistiklerinde neredeyse eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attı.

Asıl mevkisi sağ bek olan Laimer, rakip ceza sahasında 13 kez topla buluştu. Bu pozisyonlardan biri de 74. dakikada attığı ve maçı büyük ölçüde belirleyen 2-0'lık golüydü. Ayrıntılı veri kaydının başladığı 2003/04 sezonundan bu yana Laimer'den önce bunu yalnızca bir savunmacı başarmıştı.

Marcelo, 2017'de Bayern Münih'e karşı oynanan çeyrek finalde Münih ekibinin ceza sahasında Laimer'in salı akşamı kaydettiği kadar pozisyona girmişti. Ancak Madrid'de neredeyse kusursuz geçen bir günde Bayern Münih'in üstünlüğünü ortaya koyan bir başka istatistik daha var.

Konrad Laimer, Bayern Münih'te maçın oyuncusu seçildi

Laimer ve sol kanattaki mevkidaşı Josip Stanisic sık sık hücuma çıkarken Laimer, savunmada kendi ceza sahasında hiç sınanmadı. Atletico karşısında Bayern Münih'in ceza sahasında tek bir kez bile savunmaya yardım etmesi gerekmedi. Bunda Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın önde yaptığı müthiş savunmanın yanı sıra Münih ekibinin agresif karşı presi de etkiliydi.

Laimer'in olağanüstü bir performans sergileyen Upamecano ile birlikte Bayern adına maçın belirleyici isimlerinden biri olduğu, karşılaşmanın ardından İspanyol basınının da dikkatini çekti. UEFA tarafından maçın oyuncusu seçilen 29 yaşındaki futbolcu için AS, "Hiç yorulmayacakmış gibi koştuğunu" ve ikinci yarıda "uçmaya da başladığını" yazdı.

Laimer, yalnızca birkaç gün önce BVB'ye karşı oynanan Bundesliga zirve mücadelesinde de güçlü bir performans sergilemiş ve gol atmıştı. Bayern'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl de salı akşamı Madrid'de Avusturyalının performansını "dünya klası" olarak nitelendirip kendisine özel bir övgüde bulundu.

"Konny olduğu gibi biri. O bir makine ve buraya mükemmel uyuyor. Geçen yıl böylesine parlak bir futbol oynarken de ihtiyaç duyduğumuzda bize enerjiyi ve itici gücü veren hep Konny'ydi. Şimdi de bunu bir lider oyuncu olarak yeniden yapıyor."

Bayern Münih'te Laimer: "Maradona değil" ama "son derece önemli"

Yaz öncesinde, birçok mevkide oynayabilen Avusturyalının sözleşmesinin uzatılması konusunda kamuoyu önünde dikkat çekici bir atışma yaşanmıştı. Bunun ardından onursal başkan Uli Hoeneß, Laimer cephesinin basına yansıyan maaş talebi nedeniyle son noktayı koymuştu. Hoeneß o dönemde DAZN'a, "Çok değer verdiğim bir oyuncu. Takım için son derece önemli. Ama Maradona değil. Böyle oyuncular da sınırlar olduğunu kabul etmeli" demişti.

Sonunda kulüp ve oyuncu, Dünya Kupası'nın ardından sözleşmenin 2029'a kadar uzatılması konusunda anlaşabildi. Öncesinde kopan gürültü mü? Laimer'in daha sonra açıkladığına göre üzerinde durmaya değmezdi.

Laimer, yazın Güney Kore'nin Jeju Adası'nda düzenlenen bir basın toplantısında, "Sonuçta her zaman işin aslından daha fazlası yazılıyor. Bu işin doğası böyle. Sizin de işinizi yapmanız gerekiyor, bu da gayet normal" dedi. "Ben her zaman çok rahattım. Uzun süre hiç temas olmadı, sonra bir noktada, sonlara doğru temas yeniden arttı. Ardından anlaşmaya varılması da nispeten hızlı oldu çünkü benim açımdan buna karşı hiçbir engel yoktu. Ben hep burada kalmak istedim."