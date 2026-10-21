Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, Ballon d'Or yarışında takım arkadaşı Kylian Mbappe'ye tam destek verdi. Belçikalı kaleci, Fransız oyuncunun bireysel performans açısından dünyanın en iyisi olduğunu ve bu konuda rakibi bulunmadığını söyledi. Courtois ayrıca oylama sürecinin tutarlılığını sorgulayarak futbolun en prestijli bireysel ödülünün kriterlerinin hem oyuncular hem de taraftarlar için hâlâ kafa karıştırıcı olduğunu öne sürdü.

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Courtois, Lamine Yamal karşısında Mbappe'yi destekliyor

Courtois, yaklaşan Ballon d'Or töreni öncesinde ödülü en çok Mbappe'nin hak ettiğini savunarak tartışma başlattı. Real Madrid kalecisi, takım olarak kazanılan kupaların seçmenlerin kararını sık sık etkilediğini, ancak geçen sezon bireysel performans açısından hiçbir oyuncunun Fransız kaptanın seviyesine ulaşamadığını söyledi.

Mbappe, Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergiledi. Turnuvayı 10 golle gol kralı olarak tamamlayan yıldız, aynı zamanda turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Fransız forvet, kulüp düzeyinde de geçen sezon Real Madrid formasıyla 44 maçta 42 gol atarak dikkat çekici rakamlara ulaştı. Ancak sezon boyunca takımıyla tek bir kupa bile kazanamamış olması Ballon d'Or'u alma şansını ciddi ölçüde azaltabilir.

Courtois, DAZN'a yaptığı açıklamada, “Bence Kylian bunu hak ediyor ama insanlar kendi mantıklarına göre oy veriyor. Kupa kazanmış birini mi, yoksa hiçbir şey kazanmamış olsa bile sezon boyunca herkesten daha iyi olan birini mi seçiyoruz? Özellikle Kylian'ı düşünüyorum. Bence bireysel olarak kimse Kylian'dan daha iyi değildi ama ne yazık ki takım olarak hiçbir şey kazanamadık,” dedi.

Ballon d'Or oylamasının mantığını sorguladı

Tecrübeli kaleci, takım arkadaşını övmekle yetinmeyip ödülün yakın geçmişini de değerlendirdi. Courtois, Mbappe'nin gol sayısı ve Dünya Kupası performansı daha iyi olsa da Yamal'ın İspanya ve Barcelona ile elde ettiği başarıların onu güçlü bir rakip hâline getirdiğine dikkat çekti.

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Yamal, geçen sezon Barcelona ile La Liga şampiyonluğunu kazandıktan sonra yaz aylarında İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasına katkıda bulunarak kupalarla dolu bir yıl geçirdi. Genç yıldız geçen sezon 24 gol attı, bu sezon ise şimdiden 10 gole ulaştı. Böylece gözde ödülün en güçlü adaylarından biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

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Courtois, “Bana göre Lamine Yamal biraz daha kötü bir Dünya Kupası geçirdi ama dünya şampiyonu oldu, Barcelona ile La Liga'yı kazandı ve iyi bir yıl geçirdi,” dedi. Kaleci, Rodri'nin ödülü Real Madridli Vinicius Jr. ve Dani Carvajal'ın önünde kazandığı 2024 törenine de değindi: “İspanya ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış olsa da bunun onun en iyi yılı olduğunu düşünmüyordum. Bence City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı bir önceki yıl ödülü hak etmişti.”

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Sözleşme uzatma görüşmeleri ve Real Madrid'deki geleceği

Courtois, ödül tartışmalarının yanı sıra Santiago Bernabeu'daki geleceğine ilişkin de olumlu gelişmeler paylaştı. Mevcut sözleşmesi 2027 yazında sona erecek Belçikalı kalecinin öngörülebilir gelecekte de kulübün birinci kalecisi olarak kalması için görüşmeler başladı.

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Courtois, “Henüz sonuçlanmadı. Prensipte kısa sürede çözüme kavuşmalı. Bir sorun yok. Menajerimle babamın son ayrıntıları görüşmesi için yalnızca zaman bulmamız gerekiyor,” diye açıkladı. Eski Chelsea oyuncusu, “Burada uzun süre kalmak istiyorum ve bunun gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum,” diyerek yakın zamanda İspanya'nın başkentinden ayrılmaya niyeti olmadığını açıkça ortaya koydu.

Belçika'ya dönüş ve millî takım geleceği

Courtois, Belçika millî takımıyla karmaşık ilişkisine de değindi. Dünya Kupası'nın ardından millî takıma ara veren kaleci, takımın iletişim kanallarından çıkarıldığını açıkladı. “Oyuncuların WhatsApp grubundan çıkarıldım. Bu grup, antrenman ayrıntıları gibi bilgileri paylaşmak için kullanılıyor. Zaman zaman birkaç mesaj geliyor ama çok fazla değil,” dedi. Buna rağmen Mark van Bommel'in yeni yönetimi altında olası bir dönüş konusunda iyimserliğini koruyor. Courtois, kasım ayından itibaren yeniden kadroya alınmaya hazır olduğunu bildirdi.

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Kaleci, Belçika millî takımına dönmek için ilk 11'de oynama garantisine ihtiyaç duymadığını vurgularken yerini geri kazanabileceğine de güveniyor. “Millî takım kampına hiçbir zaman otomatik olarak oynayacağımı düşünerek katılmadım. Neler yapabileceğimi biliyorum ve takım için önemli olabileceğimi de biliyorum,” dedi. “Kimsenin bana ilk 11'de yer garantisi vermesi gerekmiyor. Senne Lammens, Maarten Vandevoordt veya Mike Penders çok çalıştıysa ve teknik direktör onları oynatmayı tercih ederse sorun yok. Bu beni hiç rahatsız etmez.”