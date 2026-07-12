Ondan çok etkilenmiş... Faslı yıldız, Milan'ın radarına girdi

Manchester United’ın eski teknik direktörü Robin Amorim, eski oyuncularından birini yeni takımı Milan’a transfer etmek istediğini açıkladı.

Gazeteci Matteo Moretto'ya göre, Milan'ın yeni teknik direktörü Amorim, Manchester United'ın savunma oyuncusu Nasir Mezraoui'den oldukça etkilenmiş durumda ve devam eden yaz transfer döneminin ilerleyen günlerinde onu kadrosuna katmak için girişimde bulunabilir.

Moretto, YouTube'daki Fabrizio Romano kanalında şunları söyledi: "Nassir Mezraoui, Amorim'in en sevdiği oyunculardan biri. Ancak şu ana kadar devam eden bir görüşme yok ve iki kulüp arasında doğrudan bir temas da bulunmuyor."

Moretto sözlerine şöyle devam etti: “Ancak şunu söyleyebilirim ki, 28 yaşında olan ve 2028’de sona eren, uzatma opsiyonlu sözleşmesi bulunan Mezraoui, Amorim tarafından büyük takdir görüyor. Bakalım Milan, transfer dönemi boyunca daha sonra onu hedef alacak mı?”

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Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün bile, menajerin ona onay verdiğinden bahsediyorum. Amorim, Mezraoui’nin niteliklerini takdir ediyor.”

20 kez İngiltere Şampiyonu olan takım henüz bir sol bek ile sözleşme imzalamadığından, Faslı oyuncunun 2026 Dünya Kupası’nda milli takımında son derece etkili bir şekilde yaptığı gibi, Luke Shaw’un yedeği olarak oynama şansı oldukça yüksek.

O, sağ bek olarak da üstün bir performans sergiliyor ve United’ın dört turnuvada yer alacağı göz önüne alındığında, eski Ajax yıldızına her iki kanatta da bolca süre tanınacaktır.

Borussia Dortmund'dan Julian Ryerson'ın transferiyle ilgili spekülasyonlar sürerken, Mazraoui ancak kulüp savunma hattını güçlendirmeye karar verirse Old Trafford'dan ayrılacaktır.

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