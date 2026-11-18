Fransa Futbol Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) başkan adayı Philippe Diallo, seçim ekibini oluşturmaya yönelik çalışmalarının ana hatlarını açıkladı. Diallo, oyunun yönetimine dair farklı yaklaşımlara dayanan bir seçim programı hazırlamak amacıyla uluslararası futbolun önde gelen isimlerinden bazılarıyla ve yönetişim alanındaki uzmanlarla şimdiden istişarelerde bulunduğunu vurguladı.

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Diallo'nun açıklamaları, FIFA başkanlığı için resmen adaylığını ilan etmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında geldi . Önümüzdeki mart ayında yapılması planlanan seçimlerde yarışacak olan Diallo'ya, seçim kampanyasına katılacak isimler ve ekibinin dünya futbolunu yöneten kurumun liderliği yarışında üstleneceği rol soruldu.

Fransa Federasyonu Başkanı, Gianni Infantino başkanlığındaki FIFA'nın mevcut yönetim anlayışını eleştirmekle yetinmediğini, seçim programı aracılığıyla alternatifler ve uygulanabilir fikirler sunmayı amaçladığını belirtti. Diallo, bu adıma yönelik hazırlıklara adaylığını resmen açıklamadan önce başladığını da sözlerine ekledi.

Diallo, Foot Mercato'nun aktardığı açıklamasında şunları söyledi: "Sadece eleştirmekle yetinmek istemedim. Biz de katkı sunacak ve görüşlerimizi ortaya koyacağız. Daha adaylığımdan önce, yönetim yöntemlerini incelemek için FIFA ile bağlantılı onlarca kişiye ve uluslararası kuruluşların mevcut ve eski temsilcilerine danıştım."

FIFA başkan adayı, uluslararası federasyonun yönetim biçimine ilişkin bütünlüklü bir yaklaşım hazırlama çabası kapsamında iyi yönetişim alanında uzman bir grubun görüşlerine de başvurduğunu ifade etti. Diallo, seçim ekibini oluşturma çalışmalarının son aşamaya geldiğini de vurguladı.

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Diallo, "İyi yönetişim konusunda uzmanlara danıştım. Kadroya son rötuşları yapıyoruz. Beni destekleyecek ekip daha sonra açıklanacak" dedi. Ancak kampanyasında kendisine eşlik edecek isimleri ve bu isimlerin ekip içinde üstleneceği rollerin niteliğini açıklamadı.

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Öte yandan Diallo, seçim kampanyası boyunca odaklanmayı planladığı en önemli konulardan birini de belirledi: FIFA bünyesindeki karar alma sisteminin, yetkilerin tek bir kişinin elinde toplanması yerine katılım ve şeffaflığa daha fazla alan tanıyan yeni bir yönetim modeliyle yeniden yapılandırılması.

Fransa Federasyonu Başkanı, uluslararası federasyonun yönetim biçiminin, özellikle futbolun geleceğine ilişkin büyük kararlar söz konusu olduğunda, sorumlulukların dağılımı açısından değişmesi gerektiğini düşünüyor. Diallo, karar alma sürecine daha geniş katılımı mümkün kılacak, daha açık mekanizmaların gerekliliğinin altını çizdi.

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Diallo bu konuda, "Futbola dair büyük kararların hiçbir şeffaflık olmadan alındığı, bir tür tek kişilik yönetim anlayışıyla devam edilemez" dedi. Bu sözler, Diallo'nun FIFA başkanına temel dosyaların yönetiminde geniş bir nüfuz alanı tanıdığını düşündüğü yönetim modeline karşı çıktığına işaret ediyor.

Fransız aday, seçimi kazanması halinde hayata geçirmek istediği yaklaşımı da açıkladı. Diallo, uluslararası kurum içinde yetkilerin dağıtılmasını güvence altına alacak şekilde stratejik sorumluluklar ile günlük yürütme görevleri arasında daha net bir ayrım yapılmasını tercih ettiğini belirtti.

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Diallo, "Başkanın strateji ve vizyondan sorumlu olacağı, FIFA'nın günlük operasyonlarının yönetiminin ise genel sekretere bırakılacağı açık ve katılımcı bir yönetim modeli önereceğim" diye konuştu.

Bu açıklamalar, Diallo'nun karar alma süreçlerindeki merkeziyetçiliği azaltma ve uluslararası federasyonun işlerinin yönetiminde kurumların ve yürütme yetkililerinin rolünü güçlendirme fikrinden hareketle, FIFA'nın yönetim yapısında reforma gitmeyi seçim programının temel eksenlerinden biri haline getirmek istediğini gösteriyor.

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Fransa Federasyonu Başkanı seçim ekibini oluşturacak isimleri henüz açıklamamış olsa da onlarca isimle, eski ve mevcut yöneticilerle ve yönetişim uzmanlarıyla istişarelerde bulunduğunu duyurması, sadece eleştiri dile getirmenin ötesine geçen bir kampanya kurmaya çalıştığına işaret ediyor. Diallo, bu kampanya aracılığıyla dünya futbolunun liderliğinin geleceğiyle ilgili tarafları ikna etmeyi amaçlayan alternatif bir yönetim projesi ortaya koymayı hedefliyor.