Ajax kalecisi Marc ter Stegen, bonservisini elinde bulunduran Barcelona'ya yaptığı son ziyareti açıkladı ve pazar günü Feyenoord'a karşı oynanacak De Klassieker öncesinde yedek kaleci Maarten Paes'i övdü. Teknik direktör Michel Sanchez, De Kuip'te oynanacak maçta deplasmanda yenilgisiz olan takımının topa hükmetmesini isterken Ter Stegen, kalede endişelenecek bir durum olmadığını söyledi.

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Ter Stegen, De Klassieker öncesi Barcelona ziyaretini açıkladı

Ajax'ın kiralık kalecisi Marc ter Stegen, Amsterdam ekibi pazar günü De Kuip'te Feyenoord'a karşı oynanacak De Klassieker'e hazırlanırken, millî maç arasının ardından bonservisini elinde bulunduran FC Barcelona'ya yaptığı ziyaret konusunda taraftarlara güvence verdi. Alman kaleci, cuma günü Sportpark de Toekomst'ta yaptığı açıklamada, geçen pazar günü ADO Den Haag maçında fiziksel bir rahatsızlık nedeniyle forma giymemesinin ardından planlanmış izin gününü ailesini görmek ve tanıdığı sağlık ekibine danışmak için kullandığını anlattı.

“Öncelikle ailemi ziyaret etmek için oradaydım,” dedi Ter Stegen, ESPN'e. “Elbette hâlâ FC Barcelona oyuncusuyum. Oradaki doktorla uzun süredir devam eden bir ilişkimiz var ve birkaç küçük sorunum vardı. İhtiyaç duyduğumda her zaman yanımda oldular. Alman millî takımının doktorlarıyla olduğu gibi onlarla da her zaman iletişim hâlindeyim.”

“Maarten Paes gibi iyi bir kalecimiz var”

Ter Stegen, sağlık durumuyla ilgili bilgilerin kulüpler arasında paylaşılmasının formda kalmasına katkı sağladığını vurguladı ve gerektiğinde göreve hazır olan kaleci arkadaşı Maarten Paes'i övdü. Perşembe günü antrenmanlara iyi durumda dönen Ter Stegen, Rotterdam deplasmanı öncesinde Ajax'ın kaleci konusunda güvende olduğunu söyledi.

Ter Stegen, “Birden fazla kişinin durumu değerlendirmesinin iyi olduğunu düşünüyorum ve herkesin bütün bilgilere sahip olması önemli,” dedi. “Dün (perşembe) işlerin yeniden iyiye gittiğini görebiliyordunuz. Her zaman en iyi hâlimde olmak için elimden geleni yapıyorum ve bu da bunun bir parçası. Maarten (Paes) gibi, gerektiğinde yerimi çok iyi doldurabilecek bir kalecimiz var. Harika antrenman yapıyor. Herhangi bir konuda endişelenmemiz gerektiğini düşünmüyorum.”

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Michel Sanchez oyunun kontrolünü istiyor, deplasman taraftarı yasağından yakınıyor

Ajax, Eredivisie'de deplasmanda oynadığı son on maçta yenilgi almadan (yedi galibiyet, üç beraberlik), beşinci sıradaki Feyenoord'un üç puan önünde Rotterdam'a gidiyor. Teknik direktör Michel Sanchez'in Daley Blind, Dies Janse, Marcos Leonardo ve Rayane Bounida'yı övdüğü FC Thun karşısındaki 4-0'lık galibiyet de henüz geride kaldı. Sanchez, FC Thun'a karşı oynanan Konferans Ligi maçının bitiminden kısa süre sonra, 26 Kasım Perşembe gecesi Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'nın basın toplantısı salonunda yaptığı açıklamada, Ajax'ın Anis Hadj Moussa ve Luciano Valente gibi Feyenoord oyuncularının oluşturduğu tehdidi sınırlamak için De Kuip'te de oyunu kontrol etmeye yönelik yaklaşımını sürdüreceğini doğruladı. Sanchez ayrıca, 2009'dan beri olduğu gibi deplasman taraftarlarının bu maça alınmamasının kendisini şaşırttığını söyledi.

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Sanchez, felsefesini değiştirip değiştirmeyeceği konusunda Amsterdam'daki maç sonu basın toplantısında “Rotterdam'da da bunu yapmayacağız,” dedi. “Sahada ve top bizdeyken oyunun kontrolünün bizde olmasını istiyoruz... Hadj Moussa'ya karşı savunma yapmanın en iyi yolu topa sahip olmak ve hücum etmeyi sürdürmek.” Taraftar yasağı hakkında ise şunları ekledi: “Herkesin bir maça gitmesine izin verilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu inanılmaz derecede üzücü ve açıkçası beni şaşırtan bir şey... Stadyuma alınmamaları beni gerçekten üzüyor.”

Pazar günü De Kuip'te önemli mücadele ve kilometre taşları

Ajax, tüm kulvarlarda De Kuip'te oynanan son sekiz Klassieker'in beşini kazandı. Bir galibiyet daha alırsa ezeli rakibiyle arasındaki farkı altı puana çıkarabilir. Savunma oyuncusu Youri Baas ise Eredivisie'deki 100. maçına yaklaşıyor.

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Sanchez, “Bu tür maçlara hazırlanmanın en iyi yolu kendinize inanmak ve tüm yıl üzerinde çalıştığınız şeyleri yapmaktır,” dedi. “Çok zorlayıcı ve zorlu bir maç olacak. Onlara karşı mücadele edebilmek için sahada zihinsel açıdan olabildiğince güçlü olmalıyız.”