Önceki karar: Messi en çok korunan oyuncu... Ve 2022'de birden fazla kez kırmızı kart görmeyi hak etti

Eski Mısırlı uluslararası hakem İbrahim Nureddin, yıldız oyuncu Lionel Messi hakkında yaptığı ateşli açıklamalarla geniş çapta tartışma yarattı. Messi’yi “futbol tarihinin hakemler tarafından en çok korunan oyuncusu” olarak nitelendiren Nureddin, Arjantin kaptanının 2026 Dünya Kupası’nda Cezayir karşısında kırmızı kart görmeyi hak ettiğini vurguladı.

Nour el-Din, “On Sport FM” radyosunda yayınlanan “Dünya Kupası’nın Sesi” programına konuk olarak, oyuncunun değeri veya yıldızlığından etkilenen hakemlerin saha içinde adaletlerinden bir parça yitirdiklerini söyledi ve kuralların istisnasız tüm oyunculara eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Eski Mısırlı hakem şöyle açıkladı: “Uluslararası uzman Mark Clattenburg ile birlikte katıldığımız bir hakemlik semineri sırasında, bazı oyuncuların müdahalelerini ve davranışlarını analiz ettik ve Messi’nin Katar’daki Dünya Kupası maçlarında birden fazla kez kırmızı kart gerektiren fauller ve davranışlarda bulunduğunu tespit ettik.”

Şöyle devam etti: “Messi, futbol tarihinin hakemler tarafından en çok korunan oyuncusudur. Konumu ne olursa olsun belirli bir oyuncuyu göz önünde bulunduran hakem, maçı yönetirken adaletinden büyük ölçüde ödün vermiş olur.”

Noureddine, dikkat çeken açıklamalarına şöyle devam etti: “Messi’nin Arjantin-Cezayir maçında oyundan atılması gerekirdi; eğer bu olsaydı bir sonraki maça çıkamazdı. Oyundan atılmaması ona devam etme fırsatı verdi; Cezayir maçındaki olaydan sonra iki gol atarak hat-trick’i tamamladı, ardından bir sonraki maçta da forma giyip iki gol daha attı.”

Noureddine, 2006 Dünya Kupası finalinde Fransız efsane Zinedine Zidane’ın kırmızı kartla oyundan atılmasını örnek göstererek, o dönem Fransız oyuncunun yıldızlığının Messi’ninkinden daha az olmadığını vurguladı; ancak hakem, ona kırmızı kart göstermekte tereddüt etmemişti.

Sözlerini şöyle tamamladı: “O zaman hakem Messi’yi oyundan atmış olsaydı, bu olay, pazarlama ve teknik açıdan dünyanın bir numaralı oyuncusuna gösterilen en ünlü kırmızı kart olarak tarihe geçecekti.”

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