“Önceden hepsi bana aynı şeyi söyledi”: Thomas Müller tarihi zaferin ardından şakalaştı

"Öncesinde herkes bana aynı şeyi söyledi: Rekor 72 puan ve bunu kimse kolay kolay kıramaz" diye yazdı Thomas Müller, e-posta bülteninde: "Ben de kendi kendime düşündüm: O zaman bunun artık yıkılması gerekiyor."

Sonuç olarak Vancouver Whitecaps'ın 36 yaşındaki forveti on bir hedeften onunu vurdu, 79 puana ulaştı ve böylece rekoru rahatlıkla kırdı. "Maksimuma beş puan kaldı. Neredeyse buna seviniyorum. Yoksa yeni bir challenge düşünmeleri gerekecekti. Maksimum puan artık sadece paylaşılabiliyorsa, o zaman o kadar da heyecanlı olmuyor."

Shooting Challenge, MLS All-Star Skills Challenge'ın bir parçası ve geleneksel olarak MLS All-Star maçından bir gün önce düzenleniyor. Burada seçilen MLS profesyonelleri, belirli bir süre içinde kalenin içinde ve çevresinde mümkün olduğunca çok hedef tahtasını vurmak zorunda.

Vancouver Whitecaps, WM arasından kötü döndü

Şu ana kadarki en iyi derece, geçen yıl kırılan FC Cincinnati'den Brezilyalı Evander'a aitti. Müller'in galasının ardından salonda bulunan ve önceki rekorun sahibi olan oyuncu da yarışma dışı şekilde deneme yaptı ve o da gerçekten 79 puana ulaştı.

NBA'de skills challenge'lar kendini kanıtlamış bir konsept. "Birçok kişi bu formatı basketboldan, özellikle de smaç yarışmasından biliyor. Harika bir öne çıkan an ve futbolda da en az onun kadar keyifli. Özellikle de kazanıyorsanız" diye yazdı Müller. "Bu formatta en çok hoşuma giden şey şu oldu: Rahat bir ortam var ve oyuncuları farklı bir yönleriyle görüyorsunuz. Kişilikleri burada iyi şekilde ortaya çıkıyor."

MLS'te Whitecaps için Dünya Kupası arasından bu yana işler dalgalı gidiyor; Batı Konferansı lideri, ilk üç maçtan sadece iki puan çıkardı. Müller, pazar sabahına karşı Los Angeles FC ile 1-1 berabere kaldıkları maçta penaltıdan beraberlik golünü attı.



