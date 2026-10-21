Önceden hazırlanmış bir bahane mi yoksa gerçek bir şikâyet mi? Mourinho 24 saat açıklamasıyla tartışma yarattı

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Barcelona ile oynanacak beklenen El Clasico mücadelesi öncesinde, takımının önümüzdeki pazar günü İspanya Ligi'nde oynanacak maça hazırlanmak için elindeki zamanın kısıtlı olmasından şikâyet ederek tartışma başlattı.

Mourinho'nun açıklamaları, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Leipzig'i 4-1 mağlup etmelerinin ardından geldi. Bu sonuçla Kraliyet ekibi, kıta turnuvasında tam puanı elde etti.

Real Madrid, El Clasico maçına iyi bir durumda geliyor. Dengesini yeniden bularak 7 gün içinde Roma, Sevilla ve Leipzig'e karşı 3 galibiyet üst üste elde etti ve her maçta 4 gol kaydetti.

Ancak Real Madrid, LaLiga puan tablosunda 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor ve Barcelona'nın 6 puan gerisinde bulunuyor. Dolayısıyla aradaki farkı 3 puana indirebilmek için El Clasico'yu kazanması gerekiyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Mourinho, Leipzig maçının ardından "As" gazetesinin aktardığı basın açıklamalarında şunları söyledi: "24 saatlik dinlenme kaybediyoruz, ama El Clasico mücadelesine çıkacağız."

Bu açıklama, Portekizli teknik direktörün maç takviminde gerçek bir soruna dikkat mi çektiği, yoksa geleneksel rakip karşısında olası bir başarısızlığı erkenden mazur gösterecek bir zemin mi hazırladığı yönünde soru işaretleri doğuruyor.

Mourinho, Barcelona'nın Avrupa turnuvasının üçüncü haftasında Paris Saint-Germain karşısındaki maçını salı günü Fransa'nın başkentinde oynadığına, Kraliyet ekibinin ise maçını çarşamba günü "Santiago Bernabeu" sahasında oynadığına, ardından iki takımın pazar günü "Camp Nou"da karşılaşacağına dikkat çekiyor.

Barcelona ile mücadele öncesinde Real Madrid'in güven düzeyi sorulduğunda Mourinho, maçı sıradan bir sınav olarak ele almayı reddetti ve El Clasico'nun diğer lig maçlarından farklı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Şunları söyledi: "El Clasico'da güven meselesi diye bir şey yoktur. Ligde başka bir maçtır, ama diğer maçlar gibi değildir."

Bernardo Silva ve Courtois'ya övgü

Başka bir konuda ise Portekizli teknik direktör, uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giyen Bernardo Silva'nın performansını övdü ve sunduklarıyla bu fırsatı hak ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bernardo uzun zamandır bir maça başlamamıştı, ama liyakat ilkesine göre o da oynamayı hak ediyor. Harika bir maç çıkardı."

Mourinho, takımının ilk yarıda iyi bir görüntü sergilediğini, tempo gerekenden düşük olsa da, kendisini rahatsız eden tek şeyin Thibaut Courtois'nın yediği gol olduğunu, kalecinin parladığına ve iki tehlikeli pozisyonu kurtardığına dikkat çekerek belirtti.

Bu konuda şunları söyledi: "Courtois bu golü yemeyi hak etmiyordu. Yaptığı iki kurtarıştan sonra, takım arkadaşlarının gecesini mahvetmesini hak etmiyordu."

Güler ve Valverde: yeni çözümler

Mourinho, Arda Güler ve Federico Valverde'nin konumlandırılması hakkında konuşarak, takımla geçirdiği 105 günlük sürenin, oyuncularının tüm potansiyelini tam anlamıyla tanımak için hâlâ yeterli olmadığını açıkladı.

Şöyle dedi: "Onları hâlâ tanımaya ihtiyacım var ve bunun en iyi yolu maçlar ve müsabakalar aracılığıyladır. İyi oynadılar, sağ kanat bir kez daha mükemmel şekilde işledi. İyi çözümlere sahibiz."

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü galibiyeti elde ettikten sonra teknik direktör, Real Madrid'in artık 9 puana ulaştığına, ancak doğrudan tur atlama yarışı bağlamında bahsettiği 20 puan barajından hâlâ uzak olduğuna dikkat çekti ve özellikle Atina'da Olympiakos'la karşılaşmanın, ardından yalnızca iki gün sonra Valencia'ya gidilmesinin söz konusu olduğu önümüzdeki dönemin zorluğuna karşı uyardı.

Bununla birlikte, takımın odağının önce lig müsabakalarına, ardından Barcelona karşısında beklenen mücadeleye yöneldiğinin altını çizdi.

Peki ya Vinicius'un oyundan alınması?

Mourinho, Vinicius Junior'ı oyundan alıp 70. dakikada Diomande'yi oyuna sürme kararına değindi ve şunları söyledi: "Diomande'yi oyuna sürmek El Clasico'yu düşünmekle ilgili değildi, elimdeki yedek kulübesiyle ilgiliydi. Çok hızlı bir oyuncumuz olduğunu biliyordum ve son dakikalarda dinlenmiş olarak girdiğinde, onu durdurmak zorlaşır."

Buna karşın teknik direktör, Vinicius'un performansını savundu ve taktiksel görevlerini iyi şekilde yerine getirdiğini, boşlukları kapatmaya katkı sağladığını, ayrıca kalecinin seçkin kurtarışı olmasaydı harika bir gol kaydetmesine ramak kaldığını vurguladı.

Şunları ekledi: "Vinicius'un üzgün hissedip hissetmediğini yalnızca kendisi açıklayabilir, ama teknik direktörü sunduklarından memnun."

Vinicius'un, aldığı ceza nedeniyle El Clasico maçında Real Madrid'de forma giyemeyeceğini hatırlatalım.