Önce Haaland, şimdi de Lewandowski: Bundesliga'da yetenek erozyonu

Avrupa'nın taraftar sayısı en yüksek liglerinden olan Bundesliga süper yıldızlarını endişe verici bir hızla kaybediyor.

Alman futbolunun en iyi santraforlarından birini kaybetmesi şanssızlık olarak görülebilir, ama ikincinin gidişi akla ihmali getiriyor.

Bundesliga'nın takipçileri Erling Haaland'ın Manchester City'ye transfer olmasının şokunu atlatmaya çalışırken, Robert Lewandowski'nin Bayern Münih'ten ayrılmak istediği haberiyle sarsıldı.

Polonyalı yıldız bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Allianz Arena'ya veda etmeye kararlı.

Hislerini basın toplantısında şu sözlerle ifade etmişti:

"Bayern'deki hikayem sona erdi. Son aylarda yaşananların ardından bu ilişkiyi düzeltmenin bir yolu yok."

"Bayern büyük bir kulüp, umarım beni sadece yapabildikleri için takımda tutmazlar. Transfer iki taraf için de en iyi çözüm."

Yıllardır Avrupa'nın en güçlü ve en heyecan verici ligleri arasında olan Bundesliga'nın bu statüsü tehdit altında.

Elbette Bundesliga, Lewandowski ve Haaland'dan ibaret değil, ama onlar ligin tartışmasız en büyük iki yıldızıydı. İkisinin de aynı yaz başka liglere gitmesi endişe verici bir senaryo.

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Üstelik ayrılıklar sadece dünya çapındaki yıldızlarla da sınırlı değil.

Lewandowski'yi geride bırakarak Bundesliga'da yılın oyuncusu seçilen Christopher Nkunku; RB Leipzig formasıyla geçirdiği harika sezonun ardından Chelsea, Manchester United ve PSG'nin radarında.

Birmingham City'den Dortmund'a geldikten sonra büyük bir çıkış yakalayan Jude Bellingham da transferin gözde isimlerinden.

İngiltere milli takımının da formasını giyen Bellingham, Jadon Sancho'nun izinden Premier Lig'e gitmek için bir yıl daha bekleyebilir, ama gelecekte Almanya dışına çıkmasına kaçınılmaz gözüküyor.

Almanya bir yetenek erozyonuyla karşı karşıya. Bu durum, ligin zaten zedelenen şöhretini daha da olumsuz etkileyebilir.

Chelsea forması giyen Timo Werner, Christian Pulisic ve Kai Havertz'in (Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünü atmış olsa da) İngiltere'deki düşük performansları Bundesliga'nın seviyesi hakkında şüpheler doğuruyor.

Alman futbolundaki hakim düşünce, Bayern dışındaki takımların maaş konusunda İngiliz ve İspanyol kulüpleriyle rekabet edemediği yönünde.

Bavyera ekibi 2019'dan bu yana Lucas Hernandez'e yılda 15 milyon euro ödüyor. Liverpool'un yıldızı Sadio Mane'ye ise yıllık 20 milyon euro teklif ettiklerine dair haberler var.

Bayern için ise problem şu; özellikle genç oyuncular söz konusu olduğunda onlarca milyon euro bonservis ödemek istemiyorlar.

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Yıllar önce Mario Götze, Manuel Neuer ve Jerome Boateng gibi Alman futbolunun en önemli yeteneklerini görece ucuz fiyatlarla kadrosuna katan Bayern, artık diğer büyük kulüplerin yarattığı enflasyonla mücadele etmek zorunda.

Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim gibi Bundesliga'da üst sıraları zorlayan takımların parlayan isimleri yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. Artık yetenek akışının yönü Bayern'e doğru değil, ülke dışına doğru.

Bundesliga takımlarının İngiltere, İspanya ve hatta İtalya'dan oyuncu koparması çok zor.

Avrupa hiyerarşisinde Bundesliga'nın altında yer alan Ligue 1, Alman kulüplerinin favori pazarı haline geldi.

Peki gelecek neler getirecek? Yetenekli oyuncuların gidişi karşısında kısa vadeli bir çözüm yok. Bayern'in izlediği aşırı tutumlu politika önemli bir faktör.

Leverkusen'in genç yeteneği Florian Wirtz'ü transfer edebilirler, ama onlar için yılı zarar etmeden kapatmak daha önemli. Fakat riske girmedikleri sürece Wirtz gibi oyuncuları almaları mümkün değil.

Bayern yıllardır Bundesliga'daki yeteneklerin aklını çelmekle, orta sıra takımlarından beslenmekle ve Bundesliga'yı tek takımlı bir lige çevirmekle suçlanıyor. Bu hem seyirciler, hem de futbolcular için olumsuz bir imaj yaratıyor.

Bundesliga'da aralıksız 10 yıldır şampiyon olan Bayern bu süreçte lig içinden transfer ettiği 21 oyuncuya toplam 238.2 milyon euro ödedi.

Dortmund'un kasasından ise Bundesliga'dan yaptığı 29 transfer için 386.2 milyon euro çıktı, yani Bayern'den 150 milyon euro daha fazla.

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Dortmund'un kusursuz bir strateji izlediğini söylemek güç: İlkay Gündoğan ve Marco Reus gibi isimleri transfer etseler de, Maxi Philipp ve Jeremy Toljan gibi hayal kırıklıklarına da yatırım yaptılar.

Yine de Almanya'daki en iyi oyuncuları kovalamaya devam ediyorlar. Freiburg'dan, Bayern'in de listesinde yer alan Nico Schlotterbeck'i ve Köln'den Salih Özcan'ı kadroya kattılar.

Bundesliga'nın genç yetenekler için bir sıçrama tahtası olarak kalması en olası ihtimal. Bayern'de Joshua Kimmich, Serge Gnabry ve Leon Goretzka, Dortmund'da ise Bellingham bunun iyi örnekleri. Almanya geçmişte Arjen Robben, şimdilerde ise Leroy Sane gibi kendini yeniden kanıtlamak isteyen oyuncular için de ideal bir durak.

Sorun şu ki; Bundesliga üst düzey oyuncular için hedef değil, sadece bir basamak.

Bellingham için gelecek yaz 100 milyon euro ödeyecek kulüp Bayern değil, Real Madrid ya da Premier Lig'in altı devinden biri olacak.

Bu formülün ligle özdeşleşmiş az sayıdaki dünya yıldızı için de geçerlilik kazanması Alman futbolu adına düşündürücü.

Bayern kadrosundaki farklı maceralar arayan oyuncu sayısı artıyor. David Alaba ve Thiago Alcantara'nın ardından Lewandowski de giderse, sadece iki yıl içinde en iyi üç oyuncularını kaybetmiş olacaklar.

Bu Bayern için alışılmadık bir durum. Bundesliga'da kurdukları hegemonyanın ilk yedi yılında kaybettikleri tek yıldız, Real Madrid'e giden Toni Kroos'tu. Şimdi ise her yıl bir yıldız ellerinden kayıyor.

Alman futboluna geniş bir pencereden baktığımızda, para faktörünün yanında oyuncuların burada oynamaktan sıkılıyor oluşu tedirginlik verici.

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Lewandowski için Bundesliga şampiyonlukları bir rutin haline geldi, yeni heyecanlar araması sürpriz değil.

Bunu perde arkasında yaşanan rahatsızlıklarla birleştirince ortaya paranın çözemeyeceği bir sorun çıkıyor. Alaba ve hatta Neuer; Oliver Kahn, Herbert Hainer, Hasan Salihamidzic üçlüsünün Bayern'deki yönetim şeklinden duydukları memnuniyetsizliği zaman zaman dile getirmişti.

Bayern ve Dortmund'un Avrupa kupalarına yüz kızartıcı biçimde erken veda etmesi de cabası.

Bayern, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Villarreal'e elenirken, grup aşamasını bile geçemeyen Dortmnd, Avrupa Ligi'nde de Rangers engeline takıldı.

Elbette Bundesliga'nın güç kaybettiği argümanına karşı tezler üretmek de mümkün.

Yolu üzerinde Barcelona'yı ve West Ham'ı saf dışı bırakan Eintracht Frankfurt, finalde Rangers'ı yenerek binlerce taraftarı önünde Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.

Fakat penaltı vuruşları sonucunda gelen bu şampiyonluk, Bundesliga'yla ilgili endişeleri dağıtmak için yeterli değil.

Dünya çapında stadyumları, ateşli tribünleri ve uygun bilet fiyatlarıyla beş büyük lig içinde en iyi futbol deneyimini sunması, hala Bundesliga'nın en büyük artısı.

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Ama en iyi oyuncuları elinizde tutamadığınız sürece, dünyanın en güzel stadyumları bile bu açığı kapamak için yeterli değil.

Çeviri: Tolga İnan