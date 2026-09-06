Fas'ı İspanya ve Portekiz ile bir araya getiren 2030 Dünya Kupası ev sahipliği dosyası, göç ve sınır meselesi nedeniyle şehir ile Fas tarafı arasında tırmanan gerilimlerin gölgesinde, Atletico Ceuta kulübü taraftarlarından bir kısmının turnuvanın Fas ile ortaklaşa düzenlenmesine karşı çıkmasının ardından Ceuta şehrinde tartışmalara yol açıyor.

İspanya'nın "Marca" gazetesi, Ceuta taraftarlarının bir kısmının, takımın Celta Fortuna karşısındaki maçını izlerken yaptıkları açıklamaları aktardı. Taraftarlar bu açıklamalarda Fas'ın Dünya Kupası'nın düzenlenmesine katılımına duydukları öfkeyi dile getirdi; hatta bazıları Fas'ın ev sahipliği dosyasından tamamen çıkarılmasını talep edecek kadar ileri gitti.

Genç taraftarlardan biri "Marca"ya göre şöyle konuştu: "Ben onları kovardım, Dünya Kupası'nı düzenlemeyi hak etmiyorlar. İnsanlar ülkelerini terk ediyorsa, Dünya Kupası'nı düzenleyemezler. Refahımıza ortak olmayan biri, bizimle birlikte Dünya Kupası'nı düzenleyemez."

Bir başka taraftar ise şunları ekledi: "Fas'ı ev sahipliği dosyasından çıkarırdım, ortada herhangi bir şüphenin nasıl olabileceğini anlamıyorum. Dünya Kupası İspanya ve Portekiz'e ait olmalı, Fas'a değil; hatta Dünya Kupası'na katılmaması bile gerekir."

Bu açıklamalar, Ceuta açısından son derece hassas bir dönemde geldi. Geçtiğimiz 30 ve 31 Temmuz günlerinde Fas tarafından çok sayıda göçmenin şehre girmesiyle, Ceuta son yıllarda yaşadığı en büyük göç krizlerinden birinin ardından bu tabloyla karşı karşıya kaldı.

İspanyol raporlarına göre, söz konusu kriz sırasında Ceuta'ya ulaşan kişilerin sayısı, sınırda yaşanan büyük kaos ve baskı ortamında 70 bini aştı.

Ceuta taraftarlarının tutumu Fas'ın turnuvanın düzenlenmesinden çıkarılmasını talep etmekle sınırlı kalmadı; taraftarlardan biri daha sert bir tutum takınarak şöyle dedi: "İspanya'nın yerinde olsaydım, Dünya Kupası'nı oynamazdım ve dünya şampiyonu katılmayacağını söylerse FIFA'nın ne yapacağına karar vermesini beklerdim."

İspanya, Portekiz ve Fas'ın, etkinlikleri birden fazla kıtaya yayılan tarihi bir edisyonda 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması planlanıyor. Turnuvanın başlamasının 100. yılı dolayısıyla Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da da kutlama maçları düzenlenecek.

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