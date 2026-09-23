Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sakatlıklarla geçen son sezonunun ardından şimdi Ajax Amsterdam’da yeniden düzenli olarak kaleye geçen Marc-Andre ter Stegen’e şimdilik güveniyor.

Haleflik yarışında ter Stegen, diğer isimlerin yanı sıra Bayern’in Jonas Urbig’ini de geride bırakmayı başardı. Sky yorumcusu Dietmar Hamann’a göre ise 22 yaşındaki kaleci için as kalecilik rolü henüz erken. Hamann, kamuya açık bir medya oturumunda, “Her hafta oynamadığı sürece benim için milli takımın bir numarası değil” dedi. Ancak temelde Urbig’in bu role uygun olduğunu düşünüyor: “Belki bir gün bu olabilir. Ama önce FC Bayern’de bir numara olduğunu göstermesi gerekiyor. Ben ikinci adımı birinciden önce atmazdım. Bir gün FC Bayern’de as kaleci olarak bunu iyi yaparsa, o zaman milli takımdaki bu rolü de konuşabiliriz.”

Bu arada Hamann, kişisel favorisi olarak başka bir kaleciyi öne çıkardı. Ona göre şu anda ilk tercih Beşiktaş İstanbul’dan Alexander Nübel olurdu. “Marc-Andre ter Stegen uzun süre sakattı ve şimdi Hollanda’da oynuyor. Orada da önce biraz beklemek gerekir. Benim ilk tercihim, Türkiye’de bunu mükemmel yapan Alexander Nübel olurdu. Ama bence bu biraz içgüdü ya da his meselesi.”

Aynı zamanda Hamann, ter Stegen’in şu anki çağrılmasını anlaşılır buluyor. Eski milli futbolcuya göre kaleci, “bir şekilde şu anda bir numara olmayı da hak etti”. Ancak Hamann, ter Stegen’in şimdiye kadarki Almanya Milli Takımı performanslarını karışık duygularla değerlendiriyor: “Milli takımdaki şu ana kadarki performansları inişli çıkışlıydı. Kendini nasıl göstereceğini çok merak ediyorum.”

Ter Stegen bu sorunun yanıtını daha perşembe günü verecek. Hollanda ile oynanacak Uluslar Ligi mücadelesinde 34 yaşındaki kaleci, Klopp dönemindeki ilk maçta kalede olacak.