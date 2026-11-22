Villarreal'in yıldızı Santi Comesaña, takımının bugün (pazar) LaLiga'da Barcelona ile oynadığı maçı yöneten hakem Alejandro Hernández Hernández'e sert sözlerle yüklendi.

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Sezonun en heyecanlı maçlarından birinde Barcelona, Villarreal karşısında iki golle geriye düştüğü maçta skoru dramatik bir şekilde 3-2'lik üstünlüğe çevirdi . Katalan ekibi, ikinci yarıda üst üste üç gol bularak erken bir kabusla başlayan gecesini Spotify Camp Nou'da heyecan dolu bir geri dönüşe dönüştürdü. Karşılaşma, LaLiga'nın 13. haftası kapsamında oynandı.

Santi Comesaña, maçın ardından " DAZN" kanalına yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Zorlanacağımızı biliyorduk. İlk yarıda iyi direndik. Fırsatlarımızı bulacağımızı biliyorduk. İkinci yarıya kötü başlamadık ama yediğimiz gol moralimizi bozdu."

Comesaña sözlerini şöyle sürdürdü: "Özgüven kazandılar ve iki dakika içinde beraberliği yakaladılar... Sonrasında işler daha da zorlaştı. Sonlara doğru bizim için çok zordu. Son dakikalarda bazı fırsatlar yakaladık."

Villarreal oyuncusu şöyle ekledi: "İkinci yarı kötüydü; tek bir gol bizi bu kadar etkilememeli."

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Comesaña, şu açıklamayı yaptı: "Bu bizi çok etkiliyor; tek bir gol oyun planını değiştiriyor. Teknik direktörümüz ne olursa olsun aynı şekilde oynamaya devam etmemizi istiyor ama ligdeki mevcut durumumuz bize yardımcı olmuyor. Bu durum bizi biraz endişelendiriyor."

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Comesaña şunları söyledi: "İkinci yarı başladı ve bilmiyorum, bu tür takımlar... Bernabéu'da da aynısı başımıza geldi, burada da aynısı oldu. Hakemler üzerinde kurdukları baskı çok yoğun."

Öfkeli bir şekilde sözlerine devam eden Comesaña, şunları söyledi: "Yedi oyuncu hakemi baskı altına alıyor ve bence bu onu etkiliyor. Kart dağıtıyor, şüpheli fauller veriyor... Ardından şüpheli bir korner, ama onu da veriyor. Buna itiraz ediyordum. Skor 2-1 ya da 2-2'yken ona şunu söyledim: Yeter, ilk yarıda olduğu gibi bir hakem olarak baskının seni etkilemesine izin verme."

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Barcelona maç istatistiklerinde rakibini ezdi

Barcelona, şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirecek yeni bir galibiyet hedefiyle sahaya çıktı ancak ev sahibi ekibin savunma hatalarından yararlanan Villarreal'in ilk yedi dakikada iki gol bulmasıyla erken bir şok yaşadı. Ardından Flick, ikinci yarıda atılan üç golle tamamlanan geri dönüş yolculuğunu başlattı.

Karşılaşmanın istatistikleri Barcelona'nın ezici üstünlüğünü ortaya koydu. Katalan ekibi topa %71 oranında sahip olurken Villarreal'de bu oran %29'da kaldı. Barcelona 29 şut çekerken konuk ekip yalnızca dört şut çekebildi.

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Barcelona'nın gol beklentisi 3,22'ye ulaşırken Villarreal'inki yalnızca 0,16'da kaldı. Ev sahibi ekip sekiz net gol pozisyonu üretirken rakibi yalnızca bir net pozisyon bulabildi.

Barcelona dokuz isabetli şut çekerken Villarreal'in isabetli şut sayısı iki oldu. Katalan ekibi rakip ceza sahasında 48 kez topla buluşurken konuk ekip yalnızca iki kez rakip ceza sahasında topa dokunabildi.

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Barcelona on korner kullanıp 21 kilit pas yaparken Villarreal, istatistiklerin son güncellemesine kadar maç boyunca hiç korner kazanamadı.

Karşılaşmayı Spotify Camp Nou tribünlerinde 59.034 taraftar izledi. Taraftarlar, takımlarının iki farklı geri düştüğü skoru 3-2'lik üstünlüğe çevirmesiyle maçın en heyecanlı bölümlerinden birine tanıklık etti.

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Böylece Barcelona, erken gelen şoka teslim olmayı reddederek ikinci yarıda olağanüstü bir hücum performansı sergiledi ve Pedri, Fermín ile Yamal'ın parlayan oyunundan yararlanarak Villarreal karşısında maçı tersine çevirdi. Katalan ekibi, bu dramatik galibiyetle LaLiga'daki zirve yarışında en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı yeniden 3 puana çıkardı.