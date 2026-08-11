Real Madrid'in savunma hattı, Portekizli teknik direktör José Mourinho için en büyük endişe kaynağı haline geldi. Takımın ilk hazırlık maçlarının belirgin savunma açıklarını ortaya koymasının ardından teknik direktör, oyuncularıyla konuşmalarını yoğunlaştırdı ve yeni sezon başlamadan önce ortaya çıkan hataları gözden geçirdi.

İspanyol "Defensa Central" sitesinin yayımladığı habere göre Mourinho, Real Madrid'in Ferencváros karşısında yediği golden dolayı öfkesini dile getirdi. Dean Huijsen ve Antonio Rüdiger'in pozisyonda gösterdiği tutumun kabul edilemez olduğunu belirten Mourinho, ikiliden resmi müsabakalar başlamadan önce seviyelerini yükseltmelerini istedi.

Mourinho, maçın ardından savunmacılara net bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Performansınızı geliştirmenize ihtiyacım var. Ferencváros karşısındaki o gol kabul edilemez." Ardından pozisyonu daha sakin bir şekilde analiz eden Portekizli, golün normal şartlarda kaçınılması gereken bir savunma hareketi hatasından kaynaklandığını vurguladı.

Takımın sezona hazırlık kapsamında oynadığı iki hazırlık maçında da Real Madrid'in kalesinin sarsılmasıyla Mourinho'nun endişeleri katlandı. Hatalar yalnızca yedeklerle veya genç oyuncularla sınırlı kalmadı, aynı zamanda ilk on birde oynaması güçlü ihtimal dahilinde olan isimlerde de görüldü. Bu durum, teknik direktörün sorunun acil bir çözüm gerektirdiğini düşünmesine yol açtı.

Mourinho önceliklerini değiştiriyor

Bu endişeler ışığında, yönetim transfer piyasasına girmeye karar verirse yeni bir stoper transferi Real Madrid'in hesaplarında öncelikli bir konum edindi. Zira veriler, Mourinho'nun şu anda orta sahaya yeni bir oyuncu eklemek yerine savunma hattını güçlendirmeyi tercih ettiğine işaret ediyor.

Bu gelişme, Dean Huijsen'in takımdaki ilk sezonunda beklenen seviyede olmayan bir başlangıcın ardından özgüvenini yeniden kazanmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde geldi. Oysa Real Madrid'e transferine büyük umutlar eşlik etmiş ve mevkisinde en iyi oyunculardan biri haline gelebilecek, gelişime açık en dikkat çekici genç savunmacılardan biri olarak 4 numaralı formayı giymişti.

Rüdiger'e gelince, sorun farklı görünüyor. Bu daha çok Alman savunmacının fiziksel hazırlığı ve en iyi seviyesini yeniden yakalama kabiliyetiyle bağlantılı. Zira Rüdiger yeterli tecrübeye sahip olsa da mevcut göstergeler, en iyi dönemlerinin belki de geride kaldığına işaret ediyor.

Buna dayanarak Florentino Pérez, transfer döneminde uygun bir fırsat çıkması halinde, özellikle takım kadrosundan bazı oyuncuların ayrılması ve yeni bir transfere yer açılması durumunda, birinci sınıf bir stoperle anlaşma ihtimaline kapıyı kapatmadı.

Alessandro Bastoni ve Nico Schlotterbeck gibi isimler olası seçenekler arasında öne çıkıyor. Mourinho ise resmi müsabakalar başladığında savunma açıklarının devam etmesinin kabul edilemez olacağının farkında ve Real Madrid için asıl sınavın, hazırlık döneminde ortaya çıkan hataları çok geç olmadan güçlü yönlere dönüştürebilme becerisi olacağını biliyor.